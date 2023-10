Grande Fratello: la folle accusa di Paolo a Beatrice Luzzi, limiti superati

Ieri sera al Grande Fratello, per la prima volta in questa edizione, la casa si è animata con una discussione che ha coinvolto tutti i concorrenti, ancora una volta contrapposti a Beatrice Luzzi. Nonostante fosse in inferiorità numerica, l'attrice è emersa vittoriosa dalla controversia. Alcune frasi di Paolo Masella sono risultate inappropriate, come già accaduto in passato, con particolare riferimento a quella sul vestito indossato da Beatrice.

Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha manifestato il suo disappunto per la mancanza di dinamiche intriganti all'interno della casa più spiata d'Italia. Nei giorni successivi, gli stessi concorrenti si sono espressi preoccupati riguardo alle dichiarazioni del conduttore, temendo un possibile insuccesso del programma. I dati di ascolto delle ultime puntate sembrano confermare tali timori.

Ieri sera, per la prima volta in questa edizione, la community di Twitter ha seguito la trasmissione su Mediaset Extra per assistere ad un episodio di 'Uno contro tutti', nel quale Beatrice è stata costretta a subire l'ennesimo attacco da parte del gruppo. In precedenza Il Grande Fratello aveva chiesto ai concorrenti di scrivere una critica per gli altri concorrenti, l'ex attrice di Un posto al Sole è rimasta colpita da alcune parole: logorroica, poco seria, iperattiva e falsa.

In serata, Angelica ha cercato di spiegare a Beatrice che a volte le cose vengono dette anche ad altri concorrenti che, a differenza sua, non recriminano. "Sono stufa, cambiate bersaglio", le ha detto Beatrice. Poco dopo sono arrivati anche Paolo Masella e Ciro Petrone.

"Ti vesti sempre colorata, stasera ti sei vestita di nero perché sei arrabbiata?", ha affermato Paolo, un'esternazione che ha lasciato di stucco il pubblico da casa, ormai abituato alle uscite poco felici del concorrente romano. "Si sto rosicando", ha risposto con ironia Beatrice prima di accusare Paolo di cattiveria: "Tra noi due, il vero cattivo sei tu. Mi dici cose non vere".

Rispondendo a chi l'accusa di strategia e di voler essere al centro dell'attenzione Beatrice ha replicato con fermezza: "siete voi che mi state rendendo protagonista, io non voglio essere al centro delle discussioni, non voglio essere protagonista. Siete voi che state scrivendo questo copione, non io". Come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity