Grande Fratello: Tommaso Zorzi risponde ai rumor su un presunto flirt con Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni, il mondo del Grande Fratello è stato travolto da una serie di rumor riguardanti l'orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato, e un presunto legame con Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del GF Vip, a cui ha fatto riferimento Deianira Marzano basandosi su segnalazioni anonime arrivate sui suoi canali social.

I rumor: cosa è successo?

Alcune settimane fa Biagio D'Anelli ha parlato di un'amicizia speciale tra Lorenzo e un noto "guru della moda", identificato da Giacomo Urtis come una persona legata al marchio Alviero Martini. A complicare ulteriormente la situazione, è circolata una foto di Lorenzo in compagnia di un ragazzo, sebbene l'immagine non lasci intendere nulla di compromettente.

La vicenda ha raggiunto il culmine quando, durante una puntata del Grande Fratello, la mamma di Shaila ha sussurrato alla figlia prima di lasciare la Casa: "Lui è gay! Chi lo dice? Lo dicono tutti, anche Tommy". Questo ha scatenato nuove speculazioni, portando Alfonso Signorini a confrontare Lorenzo con queste voci. Il gieffino ha risposto con fermezza: "A me piace la donna. Poi non avrei problemi a dirlo".

Lorenzo Spolverato ha smentito di essere gay

L'intervento di Tommaso Zorzi: "Non conosco Lorenzo Spolverato"

Il nome del vincitore del GF Vip 5 è stato tirato in ballo da Deianira Marzano come il presunto "Tommy" citato dalla signora Luisa. Tuttavia, il giudice di Cortesie per gli ospiti ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento con un lungo post sui social: "Da ieri una tale signora del gossip si sta dilettando a dare notizie false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo, dicendo che io ho avuto una relazione segreta con lui durata anni, e io adesso lo voglio sputtanare dicendo al mondo che è omosessuale", ha detto il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

"Quando leggevo ero talmente intrigato perché non sapevo nemmeno chi fossero - a parte me - tutti gli altri personaggi di questa storia, in primis questo Lorenzo che non ho idea di chi sia." Zorzi ha inoltre annunciato di aver querelato per diffamazione aggravata la persona che ha diffuso queste voci, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti.

"Visto che lei sta dando questa notizia come certa, si è appena beccata una bella querela per diffamazione aggravata, può continuare a dire e fare quello che vuole, sono tutte cose che io aggiungo in caso alla querela. Ma volevo rassicurare tutti gli altri che non conosco assolutamente questa persona e sono estraneo ai fatti", ha concluso Tommaso Zorzi.