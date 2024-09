Grande Fratello, Tommaso Franchi, chi è il nuovo concorrente del reality: "Non sono come i miei coetanei"

Tra i concorrenti Nip che lunedì 16 settembre varcheranno la porta rossa della nuova casa del Grande Fratello ci sarà anche Tommaso Franchi. Come lo scorso anno, il reality show di Alfonso Signorini farà convivere sotto lo stesso tetto concorrenti Vip e personaggi sconosciuti al grande pubblico televisivo. Scopriamo chi è il nuovo gieffino grazie alle note pubblicate sul sito del programma.

Chi è Tommaso Franchi

La presentazione dei concorrenti Vip e Nip della diciottesima edizione del Grande Fratello prosegue con grande curiosità e attesa. Tra i partecipanti che promettono di far parlare di sé, troviamo Tommaso Franchi, giovane senese dal profilo intrigante, che rappresenta un mix di tradizione, umiltà e personalità accattivante. Nato nel 2000 e cresciuto a Siena, Tommaso è diventato una figura sempre più conosciuta nella sua città, non solo per le sue radici familiari influenti, ma anche per la sua dedizione alla professione di idraulico.

Figlio di un noto imprenditore del settore del pellame e dell'abbigliamento, Tommaso è cresciuto in un ambiente che gli ha dato solidità e riconoscimento, ma ciò che lo contraddistingue è la sua scelta di restare fedele ai propri valori e alle proprie passioni, nonostante le aspettative che derivano dal peso del nome che porta. A questo si aggiunge il legame con il mondo del Palio di Siena, essendo nipote di Niccolò Rigani, attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle più rilevanti e rispettate della città.

Tommaso Franchi durante il Palio di Siena

Ciò che rende Tommaso unico, tuttavia, è il suo stile di vita. Si definisce "un ragazzo all'antica", con valori profondi e un forte attaccamento alla famiglia e alle tradizioni della sua terra. A differenza della maggior parte dei suoi coetanei, Tommaso si tiene volutamente distante dai social network e dal costante uso della tecnologia, preferendo una vita autentica e radicata nella realtà quotidiana. Questa scelta di distacco dalle dinamiche moderne gli conferisce una singolare autenticità, che potrebbe rappresentare un punto di forza all'interno della casa del Grande Fratello.

Ora, Tommaso è pronto a lanciarsi in una nuova avventura: la sua partecipazione al Grande Fratello sarà un'occasione per mostrarsi sotto una luce diversa, fuori dagli schemi tradizionali. Si dice entusiasta e curioso di affrontare questa sfida, deciso a rimanere fedele ai suoi principi e a portare avanti una visione genuina della vita, in netto contrasto con l'immagine a cui spesso sono associati i concorrenti dei reality show. Come si comporterà Tommaso in un ambiente fortemente esposto e dinamico, in cui la competizione e le interazioni sociali sono costantemente sotto i riflettori? Sarà interessante scoprirlo.

Le parole del gieffino Nip

Il nuovo concorrente del Grande Fratello è stato presentato anche da Pomeriggio 5, grazie ad una clip mandata in onda dalla trasmissione condotta per il secondo anno consecutivo da Myrta Merlino. Ecco cosa ha detto il gieffino: "Ciao mi chiamo Tommaso, abito a Siena, ho 24 anni e nella vita faccio l'idraulico".

Grande Fratello 2024: Alfonso Signorini parla del cast e dell'arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista

"Mi reputo un ragazzo un po' all'antica, con i valori di una volta, non sono simile ai miei coetanei - ha concluso Tommaso Franchi nel video di presentazione - Non sono una persona che guarda il telefono che sta sui social o che va a ballare. Il Grande Fratello rappresenta un'evasione e un'avventura".