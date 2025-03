Grande Fratello: Tommaso a Casa Chi “ecco perché non seguo più Alfonso Signorini e non ho salutato Giglio"

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, Tommaso Franchi ha avuto modo di scoprire cosa i suoi ex coinquilini dicevano alle sue spalle e come si comportavano una volta tornati alla vita reale. L'idraulico senese ha così deciso di smettere di seguire alcuni compagni di avventura sui social, cancellando tutte le foto della sua esperienza ai Lumina Studios e rimuovendo persino il follow ad Alfonso Signorini e non ha salutato Giglio dopo l'eliminazione.

Tommaso e la delusione post-GF: "Ho visto abbastanza"

Ospite di Casa Chi, Franchi ha spiegato le ragioni dietro queste scelte, rivelando di essere rimasto deluso dal comportamento di alcuni ex coinquilini, tra cui Giglio, che avrebbe parlato male di lui alle sue spalle: "Se è vero che ce l'ho con tutti, compreso Signorini, e che per questo ho tolto il follow su Instagram?", spiegato l'idraulico a Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri.

"Diciamo che è incredibile come anche piccoli gesti possano scatenare tante chiacchiere. Ho vissuto sei mesi con queste persone e ho già visto abbastanza. Ma non ho smesso di seguire tutti: nel programma eravamo obbligati a stare insieme, ora invece seguo solo chi mi interessa davvero e con cui ho avuto un buon rapporto", ha aggiunto Tommaso.

Giglio è stato eliminato durante la semifinale

A proposito dell'unfollow al conduttore, Franchi ha spiegato: "Con Alfonso Signorini non ho nulla contro, semplicemente mi sono accorto che lo seguivo e ho deciso di rimuoverlo. Magari, se in futuro avremo modo di conoscerci meglio, lo seguirò di nuovo molto volentieri. Un follow sui social non cambia un rapporto."

Il mancato saluto a Giglio: "Diceva una cosa davanti e un'altra alle spalle"

Tommaso Franchi ha poi chiarito perché non ha accolto il coinquilino dopo l'eliminazione: "Nella Casa andavamo d'accordo, ma non sapevo quello che diceva di me alle spalle per settimane. Lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta. Di Giglio ho scoperto tante cose solo dopo essere uscito e ho tratto le mie conclusioni. Capisco che in televisione si voglia esprimere la propria opinione, ma avrebbe potuto dire in faccia le stesse cose che diceva quando non c'ero. Alla fine, ognuno fa quello che vuole."