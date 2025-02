Grande Fratello: Jessica Morlacchi prima finalista (e non Helena), Iago eliminato a sorpresa

Le anticipazioni avevano già annunciato una puntata del Grande Fratello assai movimentata, e così è stato. Non solo per l'elezione della prima finalista donna - Jessica Morlacchi - ma forse soprattutto per l'eliminazione a sorpresa di Iago Garcia.

La prima finalista non è Helena Prestes, come anche lei si aspettava

Jessica Morlacchi

L'impressione è stata la stessa un po' per tutti: all'annuncio dell'elezione della prima finalista donna, Helena Prestes si sentiva già un po' la vittoria in tasca. D'altronde, stando alle preferenze espresse dai coinquilini uomini, al posto di Jessica Morlacchi doveva esserci proprio lei. Il televoto invece si è divertito ancora una volta a ribaltare i pronostici.

Chiamati a scegliere la preferita da mandare in finale, gli uomini della casa non hanno avuto dubbi: Lorenzo ha votato per la fidanzata Shaila, Tommaso ha votato per Mariavittoria, Javier, Mattia e Federico hanno votato per Helena e solo Giglio ha fatto il nome di Jessica.

La Prestes, prima candidata a diventare la nuova finalista, ha espresso la propria preferenza per Amanda Lecciso, Stefania Orlando ha votato per Jessica, la Lecciso ha votato per Stefania. Chiara e Zeudi, rimaste fuori dalla rosa, se avessero potuto avrebbero votato per Shaila.

Quando arriva il risultato del televoto, è del tutto inaspettato: con il 57,18% delle preferenze è Jessica Morlacchi a diventare la prima finalista donna della Casa. Seconda Helena Prestes, che non può fare a meno di sentirsi beffata. Seguono con poco più dell'1% di preferenze Stefania Orlando e Amanda Lecciso.

L'eliminazione del tutto inaspettata di Iago

Settimana da dimenticare per Iago Garcia. L'attore spagnolo non solo ha visto naufragare ogni possibilità di cominciare una relazione con Stefania Orlando, ma ha anche visto trionfare la concorrente, Jessica Morlacchi, con cui ha avuto da sempre il rapporto più conflittuale.

Come se non bastasse, anche in questo caso il risultato del televoto ha completamente ribaltato i sondaggi e i pronostici della vigilia, con dati talmente diversi che qualcosa porterebbe quasi a pensare che in molti abbiano interpretato male una domanda o l'altra.

Salvi subito Chiara Cainelli e Giglio, con oltre il 20% di preferenze, tra Mattia Fumagalli, Shaila Gatta e Iago Garcia, l'eliminato è stato proprio l'attore spagnolo.

Chi sono i nominati del 24 febbraio

Helena durante il confronto

Dopo il solito giro di nomination palesi e segrete, i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello hanno deciso che Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta ed Helena Prestes sono le concorrenti in nomination della prossima puntata. Una di loro sarà eliminata giovedì 27 febbraio, il pubblico è chiamato a votare la concorrente che vorrebbe salvare.