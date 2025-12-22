Grande Fratello, Sonia Bruganelli non ci sta e risponde: la frecciata dopo le parole di Cristina Plevani

Subito dopo la fine del Grande Fratello, Cristina Plevani, una delle tre paneliste del reality show, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha espresso tutta la sua frustrazione per il ruolo che lei e i suoi compagni d'avventura, Ascanio Pacelli e Floriana Rotondi, hanno avuto all'interno del programma.

Nel suo sfogo, Plevani ha chiamato in causa anche Sonia Bruganelli, inserita dagli autori in corsa d'opera e alla quale, secondo l'ex gieffina, sarebbe stato concesso molto più spazio. Proprio la vincitrice de L'Isola dei Famosi, nelle ultime ore, ha condiviso un post che in molti hanno interpretato come una replica piccata alle parole di Cristina, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello.

Le parole di Cristina Plevani sul suo ruolo al Grande Fratello

Dopo aver raccontato la delusione per il ruolo marginale avuto durante le puntate del programma, Cristina ha scritto: "Me lo aspettavo diverso? Sì. Pensavo di parlare di più? Sì. Sì, sì, sì. E ancora sì." Ha poi aggiunto un passaggio molto personale: "Ci sono stati dopo puntata in cui entravo in camerino con le lacrime agli occhi che non smettevano di scendere nemmeno il giorno dopo, sul treno. Mi sono sentita inutile, sminuita, un contentino... la sensazione del 'non abbastanza' che avevo già scritto in un post precedente. Non comprendevo, non capivo."

Cristina Plevani

Cristina Plevani panelista e Sonia Bruganelli opinionista: la differenza di peso

Cristina ha quindi parlato dell'arrivo di Sonia Bruganelli nello studio del programma condotto da Simona Ventura, sottolineando come fin da subito fosse percepibile una differenza di ruoli tra lei e i panelisti: "Panelisti o opinionisti? Non chiedetemi la differenza, non la so, ma da una risposta che una sera Sonia diede (ridendo, ma...) a Floriana, quando lei disse 'Salutiamo l'altra panelista', Sonia rispose: 'Voi siete i panelisti, io l'opinionista'".

"Lì ho capito che eravamo un gradino sotto. C'è sempre una gerarchia di ruoli. In tutto. Basta esserne consapevoli, prenderne atto e cercare comunque di fare del proprio meglio." Infine, Plevani ha aggiunto: "Perché Sonia Bruganelli sia stata presa in corsa di programma non lo so, ma so che è più facile pensare che sia stata messa lì perché noi tre eravamo degli incompetenti. Ve lo lascio pensare."

La replica di Sonia Bruganelli

Oggi Sonia Bruganelli ha condiviso un pensiero che sui social è stato letto come una vera e propria stoccata a Cristina Plevani: "La tenerezza di chi se la prende con altri per la propria inettitudine." Poche parole, ma pungenti, che secondo il popolo del web avrebbero un solo bersaglio: Cristina Plevani.