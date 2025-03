Grande Fratello: Shaila, Lorenzo e Zeudi, fan in azione con raccolte fondi per viaggi e regali di lusso

I fan del Grande Fratello si mobilitano per i loro beniamini con raccolte fondi per viaggi esclusivi, regali di lusso e momenti speciali, dimostrando grande affetto e supporto.

I fan dei concorrenti del Grande Fratello si stanno organizzando per rendere più dolce il ritorno dei loro beniamini nel mondo reale. In particolare, i sostenitori della coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e quelli Zeudi Di Palma hanno avviato diverse raccolte fondi per regalare loro esperienze esclusive, come viaggi, bottiglie di vino pregiato e persino un giro in yacht. Alcune di queste iniziative, però, hanno una finalità più nobile, come la raccolta Care for Gaza promossa dai fan dell'ex Miss Italia.

Un viaggio in Kenya per i due gieffini

Shaila Gatta non è riuscita a raggiungere la finale del Grande Fratello, a differenza del suo fidanzato Lorenzo, ma potrebbe consolarsi con un viaggio di coppia in Kenya. Su GoFundMe, alcuni fan della coppia hanno già raccolto circa 1.200 euro in un solo giorno, con l'obiettivo di arrivare a 8.000 euro per finanziare il viaggio dell'ex velina e del modello milanese.

"La community di fan di Shaila e Lorenzo, conosciuti affettuosamente come Shailenzo (#TITIROICAPELLI), ha deciso di dimostrare il proprio affetto in un modo speciale: organizzando una raccolta fondi per realizzare i loro sogni", si legge sulla piattaforma di crowdfunding. "_L'obiettivo è raccogliere una somma che permetta di acquistare regali significativi per la coppia e creare ricordi indimenticabili. Ogni donazione, anche la più piccola, è un contributo prezioso".

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

E ancora: "I fan credono che Lorenzo e Shaila meritino di vivere momenti di gioia e vogliono essere parte attiva nel renderli possibili. Questa raccolta fondi è un'occasione per unire le forze e dimostrare quanto la community sia unita e solidale. Unisciti a noi in questo gesto di amore e supporto! Insieme possiamo trasformare un sogno in realtà e regalare ai ragazzi emozioni che dureranno per sempre."

Zeudi Di Palma, tra gite in yacht e vini pregiati: le iniziative dei suoi sostenitori

Anche l'ex Miss Italia, una delle favorite alla vittoria del Grande Fratello, può contare su fan molto generosi. Dopo aver speso decine di migliaia di euro per dimostrarle supporto con messaggi aerei sopra i Lumina Studios, ora hanno deciso di organizzare una colletta per regalarle esperienze speciali, tra cui gite a Capri, vini pregiati e oggetti di valore.

"L'idea è quella di regalarle un po' d'amore", spiegano le organizzatrici della raccolta, che stanno già pensando ad altre iniziative. "Vino, braccialetti, la stella di Swarovski, ma anche esperienze oltre i semplici doni materiali, come un giro in yacht o una cena, per permetterle di passare del tempo con la sua famiglia.

"Il tour in barca a Capri costa 650 euro, è abbastanza economico. Magari potremmo organizzarle anche un viaggio in nave. Se vogliamo realizzare tutto, dobbiamo fare altre live e aprire nuove raccolte fondi. I 3.000 dollari attuali non bastano. Domani faremo un altro Space per promuovere la campagna e vedere quanto riusciremo a raccogliere."

Non è la prima volta che gli ex concorrenti del Grande Fratello ricevono regali dai loro fan. Dopo il GF Vip 7, circolò la voce che una coppia uscita dal reality avesse chiesto ai propri sostenitori una cucina dal valore superiore ai 10.000 euro. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, indicati come possibili destinatari della richiesta, smentirono il rumor. "Vivo in un appartamento di 50 metri quadri, che me ne faccio di una cucina così costosa?", dichiarò Edoardo per mettere fine alle speculazioni.