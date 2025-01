Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato contro Javier Martinez: "Gli aerei se li finanzia lui"

Il clima all'interno della Casa del Grande Fratello continua a farsi sempre più teso. Dopo il violento scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, gli animi non sembrano essersi placati, e i dissapori si riflettono anche in episodi che, in passato, venivano accolti con entusiasmo, come il passaggio degli aerei di supporto per i concorrenti.

Sabato 4 gennaio, i fan dei gieffini hanno fatto sorvolare sui Lumina Studios diversi aerei con messaggi d'affetto, indirizzati ai propri beniamini, tra cui Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Helena Prestes, Giglio e Alfonso D'Apice. Tuttavia, è stato il sostegno riservato a Javier Martinez a scatenare nuove polemiche da parte di due coinquilini.

Aerei per Javier e reazioni avverse

I sostenitori del pallavolista argentino, hanno inviato due messaggi aerei, Sul primo c'era scritto: "Qui dal 16/9, il GF è tuo #JAVI7". Sullo striscione del secondo si leggeva: "Sei vero, ci piaci così #JAVI7". Mentre Javier ha accolto con gratitudine questi gesti dei supporter - noti come la flotta di Javier, mostrandosi visibilmente emozionato, la reazione di alcuni coinquilini è stata ben diversa.

Lorenzo e Shaila hanno fatto delle illazioni sugli aerei per Javier

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, in particolare, hanno mostrato un atteggiamento critico. Durante una conversazione catturata dalle telecamere, quando l'ex velina si è avvicinata per chiedergli cosa fosse arrivato per Javier, lui ha insinuato che il pallavolista finanzi da sé i messaggi aerei: "Un aereo, ma secondo me li paga, li finanzia lui."

La conversazione è diventata virale sui social, accendendo il dibattito tra i fan. Questo scambio ha messo in evidenza l'ossessione di Lorenzo per Javier, culminata nei giorni scorsi quando, durante i festeggiamenti di Capodanno, gli ha augurato di spaccarsi il ginocchio. Gli episodi recenti evidenziano un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti del Grande Fratello.

L'arrivo degli aerei, che in passato rappresentava un momento di gioia condivisa, oggi alimenta il malumore e le divisioni tra i coinquilini. Pochi sono coloro che si complimentano sinceramente con i destinatari dei messaggi, un atteggiamento che, soprattutto nelle edizioni Vip, era considerato quasi naturale. Questo clima di ostilità e invidia mina ulteriormente la serenità nella Casa, trasformando ogni episodio in un'occasione di scontro e polemica.

Verso la prossima puntata: cosa accadrà?

Con una situazione così esplosiva, il nuovo appuntamento, previsto per mercoledì 8 gennaio, potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale. I fan e gli osservatori del programma si aspettano che la produzione prenda provvedimenti severi contro i concorrenti che hanno mantenuto comportamenti riprovevoli, senza favoritismi o attenuanti legate a storie personali difficili o a numero di sostenitori.

Grande Fratello: Helena Prestes perde la testa e lancia un bollitore pieno d'acqua contro Jessica Morlacchi

Essendo il Grande Fratello una delle trasmissioni più seguite di Mediaset, è necessario che la Casa più spiata d'Italia torni a essere un esempio di convivenza e rispetto. Alfonso Signorini avrà dunque il difficile compito di gestire una situazione complessa, che potrebbe influenzare in modo significativo il prosieguo di questa tormentata edizione del programma.