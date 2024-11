Grande Fratello, Shaila su Javier: “Con me ha uno schema come si fa nella pallavolo dove picchiano i tifosi”

Ennesima gaffe di Shaila Gatta, il cui percorso al Grande Fratello è costellato di scivoloni. L'ex velina ha preso di mira Javier Martinez, che, da quando lei ha deciso di interrompere la loro frequentazione per avvicinarsi a Lorenzo Spolverato, ha scelto di tagliare i ponti con lei. Oggi, pur di accusarlo, Shaila ha coinvolto il mondo della pallavolo, dimostrando di non sapere minimamente di cosa stesse parlando.

Le diffamazioni dell'ex velina a Javier e alla Pallavolo

Il ritorno dalla Spagna di Lorenzo e Shaila ha reso l'atmosfera nel reality show italiano molto tesa. Come è risaputo, i due concorrenti, durante la loro gita premio al Gran Hermano, hanno scoperto di amarsi, mettendo da parte le loro frequentazioni con Helena Prestes e Javier Martinez, i quali si sono sentiti traditi da questo improvviso cambiamento.

Stamattina, Shaila ha provato a riavvicinarsi a Helena, e il discorso è caduto anche su Javier, che da lunedì sera non le ha più rivolto la parola. "Perché in questo momento non lo so, è arrabbiato, ha un suo schema, probabilmente è questo... di vendetta, come si fa nella pallavolo. Lo avrà fatto anche nella vita, picchiare i tifosi, però io sinceramente non sono un tifoso," ha dichiarato Shaila.

Le parole dell'ex velina hanno scatenato la furia del web e, in particolare, del pubblico che commenta la diretta, sia perché ha accusato Javier di essere violento, sia perché, in questa sua disquisizione, ha coinvolto uno sport, la pallavolo praticata da Martinez, la cui cultura sportiva è anni luce lontana dalla violenza, cosa che evidentemente la gieffina ignora.

"Quella della Gatta sulla pallavolo è diffamazione senza se e senza ma. Donna imbarazzante" si legge sull'hashtag del programma, e ancora "Credo che questa vada aiutata seriamente". Già in passato alcune sue esternazioni contro il coinquilino sono state criticate da Gessica Notaro, che in una storia su Instagram aveva scritto: "È di persone come te che la gente deve avere paura".

