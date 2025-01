Grande Fratello, Shaila Gatta: parla l’ex fidanzato Alessandro Zarino, “Disposta a tutto pur di arrivare”

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Shaila Gatta, ha recentemente rilasciato un'intervista a SuperGuidaTV, commentando il percorso della ballerina al Grande Fratello e la loro relazione passata. Alessandro, che quando partecipò al programma di Maria De Fiilippi si presentò come chef ed insegnante di crossfit, ha negato di essere stato contattato da Alfonso Signorini per partecipare al reality show.

Alessandro commenta la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

In merito alla relazione tra l'ex fidanzata ed il gieffino milanese, Zarino ha ammesso di aver seguito inizialmente il loro percorso nella Casa più spiata d'Italia, ma senza sbilanciarsi troppo sulla veridicità del loro rapporto. "All'inizio ho seguito di più il loro percorso nella casa perché si parlava di loro dappertutto, anche sui social!.

"Non guardo molto la TV. Non so dire se sia una storia vera oppure falsa, però posso dire che all'interno della casa le emozioni sono amplificate. Possibile anche che il sentimento che loro dicono di provare sia meno intenso rispetto a quello che è nella realtà", ha dichiarato.

Alessandro e Shaila ai tempi della loro relazione

Le parole su Shaila: "Pronta a tutto per arrivare in alto"

Non sono mancate critiche all'ex compagna, in particolare sul suo carattere determinato e competitivo. Secondo Alessandro Zarino, Shaila ha una forte ambizione ed è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. "Shaila vuole primeggiare ed è disposta a tutto pur di arrivare da qualche parte", ha affermato con tono diretto.

Ripercorrendo la loro relazione, durata circa due anni, l'ex tronista ha rivelato di essere giunto alla conclusione che per Shaila quella storia non abbia avuto lo stesso peso che ha avuto per lui. "Credo che la storia con Shaila sia stata importante solo per me, visto che è sparita dopo un anno e mezzo di relazione".

"La verità è che non si è andati d'accordo. Lei ha deciso di mollare nel momento più difficile, quando io avevo bisogno di lei. Ha preferito andare da qualche altra parte. Lei non voleva fare altro nella vita mentre io avevo il mio progetto. Ha voluto seguire la sua strada".

Alessandro Zarino ha poi risposto alle parole di Shaila all'interno della Casa, dove la ballerina ha spesso parlato delle sue storie passate in termini poco lusinghieri, raccontando di essere stata sfruttata economicamente dai suoi ex. Una dichiarazione che l'ex tronista ha respinto con fermezza. "Sicuramente non si riferiva a me, perché io ci ho solo rimesso nella relazione e anche nell'economia. Lei può dire quello che vuole, ma la sua famiglia sa benissimo quello che ho fatto per lei".

"Shaila ha avuto molti compagni nella sua vita che l'hanno trattata bene, ma lei fa sempre la parte della vittima e finisce per fare di tutta l'erba un fascio. Lei di solito scappa dalle responsabilità e a volte finisce per fare la libertina, ma è solo un modo per proteggersi", ha spiegato.

Infine, ha chiarito che non gli è mai stato proposto di entrare al Grande Fratello, nonostante le indiscrezioni che circolavano sul web. "Mi piacerebbe partecipare, ma non in questo contesto, visto che c'è la mia ex compagna. Non sono mai stato contattato, si è vociferato di un mio ingresso ma nulla di fatto".

Concludendo l'intervista, Alessandro Zarino ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne, il programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. "È stata la mia prima esperienza televisiva e ho provato un mix di emozioni. Ho conosciuto molte persone, mi sono messo in gioco in un ambiente nuovo, ma mi sono trovato anche in situazioni strane riguardo alle persone che ho incontrato in questo percorso".