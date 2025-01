Grande Fratello: eliminato, sondaggi, confronti e tutte le anticipazioni del 30 gennaio

Nella ventisettesima puntata del reality show di Canale 5 uno dei concorrenti in nomination abbandonerà la Casa: ecco cosa succederà stasera.

Questa sera, 30 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Uno degli inquilini dovrà lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia, poiché nessuno di loro potrà essere ripescato. Scopriamo cosa dicono i sondaggi online e quali sono le principali dinamiche che saranno affrontate stasera.

Apertura della serata

La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, che guiderà il pubblico attraverso le principali dinamiche della settimana. Al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a offrire le loro analisi sui concorrenti e sulle strategie in atto. Rebecca Staffelli aggiornerà il pubblico in tempo reale con il sentiment dei social, monitorando le discussioni e le preferenze dei telespettatori su X (ex Twitter).

Le dinamiche della settimana

Uno dei temi centrali della puntata sarà il triangolo tra Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi De Palma. Questo intreccio amoroso non sembra convincere il pubblico, che lo considera una dinamica costruita dagli autori. La scarsa presa sul pubblico è testimoniata dagli ascolti della puntata precedente, non particolarmente brillanti.

Stefania Orlando ha difeso Helena dalle dinamiche del gruppo

Nelle ultime ore, gran parte dei concorrenti sembra essersi coalizzata contro Helena Prestes. La modella brasiliana è stata progressivamente isolata e provocata, con l'obiettivo di farle perdere la pazienza. Già in passato, durante una lite con Jessica, Helena ha reagito in maniera accesa, rischiando grosso. Ora, alcuni coinquilini sembrano voler spingerla verso un comportamento che possa portarla alla squalifica.

Chi abbandonerà la Casa?

I concorrenti a rischio eliminazione sono Helena Prestes, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Eva Grimaldi, Chiara Cainelli e Ilaria Galassi. Il meno votato tra loro dovrà abbandonare la Casa. Secondo i sondaggi online, Helena dovrebbe salvarsi, nonostante le pressioni del gruppo nei suoi confronti. I più a rischio sembrano essere Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini, anche se nessuno dei nominati, a parte la gieffina brasiliana, può sentirsi al sicuro.

Grande Fratello: Zeudi Di Palma smascherata? La strategia con Helena e Javier fa discutere il web

A differenza di Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila, che grazie al televoto flash, hanno ricevuto il bonus ripescaggio dal pubblico, gli altri concorrenti non avranno una seconda possibilità. Chi verrà eliminato questa sera, dunque, dovrà dire addio definitivamente alla Casa più spiata d'Italia e al sogno di vincere il Grande Fratello.