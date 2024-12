Grande Fratello, Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato: "Ho bisogno di conferme che tu non mi dai", è crisi?

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata all'interno della Casa del Grande Fratello sembra attraversare una crisi profonda, fatta di aspettative non corrisposte e crescenti incomprensioni. Negli ultimi giorni, i due gieffini si sono confrontati apertamente. Questa sera, durante la diciottesima diretta il papà di Lorenzo risponderà alla mamma di Shaila, che la settimana scorsa ha dichiarato apertamente che il modello milanese sta giocando con sua figlia.

Un rapporto in crisi nella Casa del Grande Fratello

Nelle ultime ore, Shaila ha confidato a Lorenzo di sentirsi delusa e poco supportata nei suoi momenti di tristezza. Durante una conversazione, l'ex velina ha espresso il desiderio che Lorenzo fosse più presente e premuroso, soprattutto nei momenti in cui avrebbe avuto bisogno di un complimento o di un gesto affettuoso. "Quando ho ballato nella Casa, mi sarebbe piaciuto che mi facessi i complimenti. A volte anch'io ho bisogno di conferme," ha dichiarato Shaila, mettendo in luce una mancanza che per lei pesa sul loro legame.

Lorenzo non ha esitato a rispondere, sottolineando come anche lui stia affrontando difficoltà, ma che Shaila non sembrerebbe notarle: "Io credo che tu non mi stia apprezzando. Tu stai avendo un momento di debolezza? Ci sono anch'io che sto male da giorni. Shaila, siamo diversi. Io non ti rispondo mai male, ma tu pretendi che io venga da te quando mi parli in quel modo."

Le sue parole evidenziano una distanza non solo emotiva, ma anche di approccio alla relazione. Lorenzo Spolverato ha accusato l'ex velina di non saper mettersi nei suoi panni, ascoltando esclusivamente la propria fragilità. Questo ha innescato un circolo vizioso di incomprensioni che si sta ripercuotendo sulla quotidianità della coppia all'interno della Casa.

In un successivo sfogo con Stefano Tediosi, Lorenzo ha ammesso di essere esausto e frustrato dalla dinamica di questa relazione: "Ne succede sempre una, non ho più mezzi. Mi sono stancato. Lei aveva delle aspettative nei miei confronti. Ieri ne è successa una, oggi un'altra, e intanto i giorni passano."

La mamma di Shaila è contraria al rapporto tra sua figlia e Lorenzo

"Non ho voglia di andare a dormire nel letto con lei. Si aspettava qualcosa da me, ma chi sei per dirmi questo? Perché non mi accetti così come sono?". Lorenzo ha anche espresso il dubbio che entrambi, forse, non siano ancora pronti per un rapporto solido e maturo: "Mi viene da pensare che non siamo pronti, né io né lei."

Pochi giorni fa, la pressione della relazione aveva portato Lorenzo a riflettere con malinconia sul periodo iniziale del programma, quando tutto era più leggero e giocoso: "All'inizio ci svegliavamo, saltavamo sui letti, schiacciavamo Amanda e Mariavittoria, cantavamo. Non c'era una mattina triste. Ora è tutto cambiato. Vado a dormire a letto con lei, bello, ma mi sento limitato."