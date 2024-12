Grande Fratello, il ritorno di Stefania Orlando: "sostenetemi anche se questa scelta non è la vostra"

Questa sera Stefania Orlando tornerà nella Casa del Grande Fratello, dando il via a una nuova avventura che divide il pubblico. Dopo aver conquistato il cuore dei telespettatori durante il Grande Fratello Vip 5, insieme a Tommaso Zorzi, con il duo degli zorzando, che ha regalato momenti memorabili, la sua seconda esperienza nella casa più spiata d'Italia solleva qualche preoccupazione tra i suoi fan.

In molti temono che questa scelta possa compromettere l'immagine positiva che la showgirl ha lasciato nel suo primo percorso, soprattutto considerando il livello mediocre degli attuali coinquilini. Prima che le venisse confiscato il cellulare, Stefania ha voluto condividere un messaggio con i suoi follower, spiegando le emozioni che sta vivendo in queste ore prima di entrare nella Casa.

Le parole di Stefania Orlando ai suoi follower

"Buongiorno, oggi mi sono svegliata molto presto, sono tanto emozionata e preoccupata, confusa e felice! Più tardi, prima che mi tolgano il telefono, farò un video per salutarvi", ha scritto Stefania. Nel suo messaggio, ha voluto rispondere anche ai dubbi di chi, sui social, le ha chiesto perché tornare nella Casa, dopo aver già partecipato al GF Vip 5," ha esordito.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando durante il GF Vip 5

"Quel GF, il Gfvip 5, sarà indimenticabile anche per me. Porto dentro ancora tanti ricordi speciali e unici, irripetibili. Niente si può replicare se non al computer ed io sono 'solo' un essere umano", ha sottolineato la showgirl. Stefania ha poi dichiarato che, pur consapevole delle critiche, ha scelto di vivere questa nuova esperienza con entusiasmo: "Sbaglierò, gioirò, piangerò, canterò, ballerò, sarò quella che sono sempre stata e l'unica che mi riesce essere. Seguitemi e sostenetemi anche se questa scelta non è la vostra. Vi voglio bene".

Con queste parole, Stefania ha cercato di tranquillizzare i suoi fan, mostrandosi pronta a vivere questa nuova avventura con la stessa energia e genuinità che l'hanno sempre contraddistinta. Sarà interessante vedere come si inserirà nelle dinamiche della Casa, tra le aspettative del pubblico e i nuovi equilibri tra i concorrenti.