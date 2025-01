Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia l’eliminazione di Helena twerkando, Alfonso Signorini: “Risparmiacelo”

Ieri sera prima dell'eliminazione l'ex velina è stata aspramente rimproverata dal conduttore per il suo modo di festeggiare l'esito del televoto.

La ventiduesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 13 gennaio, ha visto l'eliminazione di Helena Prestes. La modella brasiliana ha lasciato la Casa di Cinecittà dopo aver perso al televoto contro Shaila Gatta nel duello finale. Helena ha raccolto il 50,96% dei voti, mentre l'ex velina si è fermata al 43,12%. Tra le lacrime, Helena ha salutato i suoi compagni di avventura, ringraziando il pubblico e definendo la sua esperienza indimenticabile"

La reazione di Shaila Gatta al verdetto

Non appena Alfonso Signorini ha annunciato l'esito del televoto, l'ex velina è esplosa di gioia, correndo tra le braccia del fidanzato Lorenzo Spolverato. Tuttavia, è stato durante le nomination che la ballerina napoletana ha scatenato una piccola polemica: per celebrare la vittoria al televoto, Shaila ha iniziato a twerkare davanti alle mini piramidi, un gesto che non è piaciuto al conduttore.

"Intanto grazie a tutta l'Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa", ha detto Shaila prima di alzare il piramidale. "Risparmiaci questa cosa", ha detto Signorini, visibilmente infastidito "Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere", ha commentato aspramente il conduttore.

Alfonso Signorini non ha gradito l'esibizione di Shaila

Nonostante il rimprovero, l'ex velina si è giustificata spiegando che il suo gesto è un modo spontaneo di esprimere felicità, citando anche le prese in giro del coinquilino Luca Calvani: "Luca dice sempre che quando sono felice twerko". Per inciso, Shaila ha nominato Amanda Lecciso accusandola di non essere sincera.

Dopo questo siparietto la serata è continuata con le nomination. Immuni grazie al voto dei concorrenti sono risultati Javier e Pamela, mentre le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno concesso l'immunità rispettivamente a Luca Calvani e Zeudi Di Palma. Al televoto della prossima puntata sono finiti Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime.