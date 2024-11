Grande Fratello: "Con Shaila hai avuto una botta di cu*o," sentenzia Enzo Paolo Turchi a Javier

"Non tutti i mali vengono per nuocere", dice un antico proverbio; questo è il concetto che Enzo Paolo Turchi ha espresso in maniera più colorita parlando con Javier Martinez. Il pallavolista, due settimane fa, è stato lasciato da Shaila Gatta, che è corsa tra le braccia di Lorenzo Spolverato.

La reazione di Enzo Paolo Turchi alla fine della storia tra Javier Martinez e Shaila Gatta

Nelle ultime ore, sul web si è diffusa la voce che il marito di Carmen Russo vorrebbe abbandonare lo show. Il coreografo aveva già espresso questo desiderio in precedenza, ma l'intervento di sua moglie, ospite della Casa per una settimana, lo aveva fatto desistere. Ora sembra che il ballerino abbia ripreso in considerazione questa idea, complici, si dice, impegni di lavoro sottoscritti in passato.

Nel frattempo, Enzo Paolo ha avuto una lunga chiacchierata con Javier Martinez, toccando uno degli argomenti che hanno caratterizzato la prima parte del percorso del pallavolista nel programma condotto da Alfonso Signorini: il suo rapporto con Shaila Gatta, che lo ha lasciato di punto in bianco per iniziare una nuova relazione con Lorenzo Spolverato.

Javier e Shaila nella casa del Grande Fratello

Javier, riportando un pensiero di Amanda Lecciso, ha spiegato che la sorella di Loredana gli ha fatto capire che la situazione, anche se fastidiosa, potrebbe avergli evitato dispiaceri futuri: "Lei mi ha detto 'Vedila da un'altra prospettiva, hai evitato la fossa. Forse è meglio che sia andata così.'"

Sulla stessa lunghezza d'onda si è trovato Enzo Paolo Turchi, che nelle ultime settimane è stato spesso critico nei confronti del comportamento di Shaila, sospettando che lei e Lorenzo stiano amplificando il loro sentimento solo per creare dinamiche all'interno del programma.

"Ma meglio, molto meglio. Oggi te lo dico pure io. Andiamo avanti; adesso sono due mesi. Si inizia a capire le persone. Due mesi però 24 ore al giorno. È diverso, è come un anno qui dentro, quindi ti dico alla fine che è una botta di c*lo. Hai capito? Una botta di fortuna. Purtroppo si soffre pure, però hai capito? Ho fatto questo, mi è andata male, ma ringraziando la Madonna mi sono salvato. Ti fanno pure crescere e ti fanno dire che in fondo sono fortunato,", sono state le parole di Enzo Paolo

E ancora: "Senza criticare, non era la persona per te Proprio come carattere, non era per te. Adesso non dico che lei è cattiva e tu buono o viceversa, ma semplicemente non era la persona per te. Né tantomeno tu per lei. Ognuno può fare quello che vuole, però non aveva senso. Ecco perché tutti dicono che ha recitato, perché poteva non mettersi nel tuo letto. Bastava quello, e sarebbe stato già tutto diverso."

"Ci poteva stare una sera, però farlo cinque volte di fila no. Questa è una cosa che ho detto anche a lui" ha aggiunto Javier, che parlando con Lorenzo gli ha detto: "Io e te, se non fosse per lei, saremmo andati anche d'accordo. Però non succederà mai, ormai la situazione è questa." Per Enzo, anche Spolverato è attratto dalle telecamere, a prescindere dall'amore, vero o meno, che ha verso Shaila. "Spero per loro che ci sia anche del vero, sennò sarebbe brutto per loro, perché fuori si sa tutto."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Enzo Paolo Turchi esprime il suo parere sulla relazione finita tra Javier Martinez e Shaila Gatta.