Grande Fratello, Jessica e Mattia sul sesso nella casa: Helena e Javier i più rumorosi e passionali?

Momento trash in onda ieri al Grande Fratello su Canale 5, dove Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli hanno raccontato gli incontri sotto le coperte dei loro coinquilini in coppia.

Ieri sera al Grande Fratello, abbiamo potuto sapere quello che le telecamere non ci lasciano vedere. Che nella casa di Cinecittà ci siano delle coppie infatti, è cosa risaputa, ma ieri sera su Canale 5 due degli inquilini hanno raccontato nel dettaglio chi fa più sesso nella casa tra i concorrenti in coppia. Parliamo di due gieffini a cui tocca il ruolo di ascoltatori: Mattia Fumagalli e Jessica Morlacchi, ed ecco che hanno raccontato.

Cosa è successo

Shaila Gatta

Alfonso Signorini ha chiamato Jessica e Mattia in confessionale, i quali hanno condiviso con il pubblico chi e cosa si ritrovano ad ascoltare nella notte. Non dimentichiamo infatti che i concorrenti dormono tutti insieme nelle camere da letto, quindi si ritrovano ad ascoltare i rumori altrui; le coppie, dal canto loro, sembrano poco interessate al fatto che chi è in stanza con loro possa sentire gemiti o altro.

Javier ed Helena

I dettagli hot delle coppie: il racconto di Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli

Jessica e Mattia hanno perciò raccontato alcuni dettagli, rivelando che Javier Martinez ed Helena Prestes sarebbero i più rumorosi di tutti; di più, ne hanno imitato anche i gemiti dando vita a un momento decisamente trash.

"Io li sento perché sono proprio attaccati al mio letto" - ha detto Fumagalli- "tanto che ogni notte mi affaccio anche per vedere!"

Shaila e Lorenzo invece, sembrerebbero essere i più passionali: "Loro non si lasciano andare soltanto sotto il piumone, ma c'è anche una tenda blu dove mettono una poltroncina... e quella tenda si muove...", ha raccontato sempre Mattia Fumagalli.

Alfonso D'Apice

Hanno poi aggiunto che Alfonso e Chiara, anche loro si sentivano fino a quando D'Apice era un concorrente del reality, e infine su Mariavittoria e Tommaso, che sono stati persino definiti "due criceti". Definizione che ha poi ben spiegato Jessica Morlacchi: "Nel senso che vanno, poi all'improvviso si fermano, si prendono delle piccole pause..."

Tutto questo in diretta nella prima serata di Canale 5.