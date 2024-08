Grande Fratello, Sergio D’Ottavi dopo la rottura con Greta Rossetti: “Ecco cosa ha deciso”, le indiscrezioni

Tra i due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini la storia d'amore sembra giunta definitivamente al capolinea, come confermerebbero le ultime indiscrezioni.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti si sono conosciuti e innamorati durante l'ultima edizione del Grande Fratello, dove lei era entrata per mettere fine alla sua relazione con Mirko Brunetti. Tuttavia, una volta concluso il reality show, il loro amore non è durato. Tra incomprensioni e comunicati sui social, si sono detti addio in ben due occasioni.

La prima separazione è stata voluta dall'imprenditore laziale, che ha interrotto il rapporto con l'ex tentatrice attraverso un lungo comunicato sui social, in cui accennava anche a un problema di fedeltà, sebbene poco dopo abbia chiarito che non si trattava di un tradimento fisico, senza specificare altro. Pochi giorni fa, è stata Greta a spiegare ai suoi follower che la relazione con Sergio era terminata definitivamente.

Le segnalazioni su Sergio

Nonostante questo i fan della coppia, che su X si ritrovano sotto l'hashtag sergetti , sperano ancora in una riappacificazione dei loro beniamini anche se i segnali indicano una direzione diversa. Nelle ultime ore a Deianira Marzano sono arrivate numerose segnalazioni su D'Ottavi, che è in vacanza con gli amici. "Deia, la gente non ha capito che Sergio non torna per il momento. Un amico ha detto che rimane lì per sempre. Sta cercando avoro come dj", ha spiegato una follower dell'esperta di gossip.

Greta e Sergio a Verissimo

All'influencer è arrivato anche un altro messaggio dello stesso tenore: "Sergio rimane lì, sta già frequentando un'altra ragazza a Bali. Pare che facciano surf insieme". Qualcun altro, invece, rassicura che Sergio tornerà in Italia il 10 settembre, con lui in questo momento c'è anche l'ex gieffino e calciatore Andrea Maestrelli.

Le parole di Greta

L'ex tentatrice aveva annunciato la fine della sua relazione con Sergio, con un comunicato in cui si era rammaricata per come le cose erano cambiate nonostante tutto sembrasse andare bene. "Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente," aveva affermato.

Nonostante avesse sperato fino all'ultimo che la situazione potesse essere diversa, alla fine ha dovuto accettare la realtà. "A volte non puoi fare altro, devi solo accettare." L'ex gieffina aveva anche criticato le insinuazioni e i giudizi ricevuti online, soprattutto quelli che la accusavano di non aver gestito correttamente la situazione: "Vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali, quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo."

Grande Fratello, Greta e Sergio di nuovo in crisi: il gesto di lei non passa inosservato

Pur mantenendo privati i motivi della rottura "per rispetto di quella che è stata per me questa relazione," Greta aveva ringraziato i sostenitori, assicurando che il legame tra lei e Sergio era stato reale, anche se la coppia aveva scelto di esporsi meno negli ultimi tempi. "Vi assicuro che c'è stato quel legame forte che avete visto."