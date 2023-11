Grande Fratello: Rosy si schiera con Nicole, l'ex di Letizia: 'Lei ha un cuore buono'

Durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello di lunedì sera, sono emerse le gravi accuse di Nicole Conte nei confronti di Letizia Pretis. La ex fidanzata della concorrente ha dichiarato che la fotografa avrebbe commesso atti di violenza fisica nei suoi confronti durante la loro relazione. Rosy, anche lei concorrente di origine italo-cinese nel programma, ha espresso solidarietà nei confronti di Nicole, che conosce da tempo.

La Polemica nel Grande Fratello: Le Accuse di Nicole Contro Letizia Sconvolgono Rosy

La puntata del 13 novembre del Grande Fratello ha portato all'interno della Casa una polemica esplosa sui social. Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia, ha scritto una serie di post, nelle sue storie di Instagram, dove ha rivelato alcuni particolari della loro relazione.

Nell'ultima puntata del reality show, gli inquilini della casa più spiata d'Italia, hanno appreso che Nicole ha accusato Letizia di averla tradita con alcuni uomini ed un'altra donna e di averle messo le mani addosso. Tra i concorrenti del Grande Fratello c'è Rosy, chef italo- cinese, amica di Nicole.

Rosy, l'Amica di Nicole, Svela la generosità della ragazza

Dopo l'esplosione della controversia, Rosy, chef italo-cinese e amica di lunga data di Nicole, ha condiviso la sua sorpresa nell'apprendere dei dettagli oscuri della relazione tra Nicole e Letizia.

Definendo Nicole come una persona dal cuore immenso, Rosy ha rivelato di non essere stata mai informata dalla sua amica di questi aspetti negativi della sua relazione con Letizia, sottolineando la generosità della sua amica.

"Lei è Pazzesca, generosa, buona, troppo buona", ha detto. E poi "Mi ha fatto male leggere che è stata dallo psicologo perché riceveva le botte. A me certe cose non le ha raccontate perché non voleva influire sul mio percorso", ha affermato.

L'amicizia tra Nicole e Rosy è ulteriormente confermata dai numerosi commenti che si sono scambiate in passato sui social, particolarmente sotto i post che hanno condiviso su Instagram.

La Diffidenza di Rosy nei Confronti di Letizia

Fino a ventiquattro ore prime Rosy condivideva il letto con Letizia: "Meno male che ho fatto il passaggio di letto il giorno prima, perché se no dopo non avrei potuto più farlo", ha commentato.

In una successiva conversazione con Paolo, Rosy ha rivelato di non riuscire a fidarsi di Letizia. "Se ci sarà modo di chiarire verrà in modo naturale ma io adesso da lei non vado", ha raccontato.

