Grande Fratello, Letizia Petris, nuovi particolari sulla sua storia lesbo: messaggi da account sospetti

Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello, in passato ha avuto una relazione con Nicole Conte che ieri su Instagram ha accusato la gieffina di averla tradita e di averle messo le mani addosso. Oggi Francesca Frigieri, attuale compagna di Nicole ha svelato nuovi retroscena su Letizia, raccontando di messaggi sospetti arrivati.

Un nuovo dramma nella casa del Grande Fratello

Un nuovo dramma si abbatte sulla casa del Grande Fratello. Letizia, dopo aver parlato della sua storia con Nicole e di come il padre si fosse opposto alla sua relazione con la ragazza, ha provocato prima la reazione di Nicole e successivamente quella di Francesca, la fidanzata di Nicole.

Le rivelazioni di Francesca

La ragazza nelle sue storie di Instagram ha accusato Letizia di aver cercato di minare la sua relazione con Nicole inviando messaggi notturni che parlavano di presunti tradimenti, messaggi che arrivavano anche nelle ore notturne e da account falsi.

Messaggi notturni e account falsi

"Rido quando ieri sera in diretta Letizia ha detto che ha avuto una relazione con una donna ed è pentita che sia finita - ha esordito Francesca - C'ero io sul divano che pensavo 'l'abbiamo capito che ti sei pentita', perché poi questa ragazza si è fatta una vita, ovvero con me, e hai iniziato a fracassare le palle con messaggi di notte"

Francesca ha spiegato anche la natura dei messaggi inviati da Letizia a Nicole "Mandava messaggi con scritto 'sei da sola? ti posso parlare?', lo ha fatto per un anno e mezzo".

La ragazza ha raccontato che in quel periodo "Sono arrivati anche messaggi da parte di account falsi su Instagram" e che non può avere la certezza che ad inviarli fosse Letizia ma ha aggiunto: "Non vedo come possa essere un'altra persona. Questi fantastici messaggi arrivavano a entrambe".

Nel testo si leggeva di presunti tradimenti "A me dove c'era scritto di non fidarmi di Nicole perché mi tradiva, a Nicole di non fidarsi di me perché la tradivo.Non ho la certezza che sia lei, ma molte cose mi fanno pensare che lo fosse, arrivavano da ovunque, anche dalla Thailandia"

Messaggi che miravano a sfasciare la coppia: "è ovvio che questo tipo di messaggi se non ti fidi della persona possono farti lasciare, non ho la certezza che sia stata lei ma molte cose me lo fanno credere", ha specificato Francesca.

La verità dietro la fine della storia tra Letizia e Nicole

E ancora: "Mi fa ancora più ridere il fatto che ieri dopo la diretta sul 55 abbia detto che aveva promesso a sua madre di non parlare di questa storia con questa ragazza, ovvero Nicole. Quando io penso che ci siano ben altre cose di cui vergognarsi"

"Ad esempio il fatto che Letizia dica che suo padre non accettava la sua storia con la sua fidanzata. Su questa cosa non si può dir niente perché ognuno prende questa cosa come vuole, soprattutto un genitore. Ma la verità è un'altra", ha rivelato Francesca che poi è passata a parlare dei tradimenti di Letizia.

"La verità è che la storia è finita perché te nel frangente in cui eri fidanzata con questa ragazza ti sei fatta beatamente i fatti tuoi, oltretutto anche con un uomini e una donna", anche Nicole nel suo messaggio aveva accennato a questi tradimenti.

"Comunque un applauso alla nostra Letizia che passa sempre come vittima sacrificale e come la persona ragazzi più ingenua del mondo che per la prima volta vuole fare delle scelte per se stessa e idonee alla sua età, quando le ha sempre fatte, sempre quindi cerchiamo di essere sincere", ha detto prima di concludere.

Francesca in un secondo messaggio ha chiarito il motivo per cui ha deciso di parlare."Da settembre questa persona è diventata un personaggio pubblico, mi potete anche insultare ma mi permetto di parlare perché è stata onnipresente con messaggi nella mia relazione"

Reazioni di Nicole e le gravi accuse

Nicole nel post di ieri ha scritto che Letizia "Le ha letteralmente rovinato la vita" e che la Petris "ha avuto un sacco di relazioni in contemporanea alla nostra" aggiungendo che la gieffina le ha messo le mani addosso: "Sul mio posto di lavoro e davanti alla gente"