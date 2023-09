Grande Fratello: riassunto della puntata del 15 settembre: quattro concorrenti in nomination

La seconda puntata del Grande Fratello ha completato il cast del reality con l'ingresso di sei nuovi concorrenti. Nel corso del programma è stato presentato anche Giampiero Mughini che varcherà la porta rossa dopo aver fatto alcuni controlli medici. Ecco un rapido riassunto di quello che abbiamo visto

Nella prima puntata del reality, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi: uno è rimasto nella casa, mentre il secondo è stato spedito nel tugurio. Sorprendentemente, sembra che siano proprio questi ultimi ad aver conquistato le simpatie del pubblico, come ha evidenziato anche Cesara Buonamici. Attualmente, i 'tugurati' Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Lorenzo Remotti, Samira Lui e Vittorio Menozzi, si trovano leggermente in vantaggio nella classifica del gradimento del pubblico. Tuttavia, è importante tenere presente che siamo ancora alla prima puntata, e quindi tutto può ancora cambiare nel corso del reality.

La prima concorrente ad entrare nella casa è stata la Vip Fiordaliso, la cantante è stata presentata al suono della sua canzone 'Non voglio mica la luna', ma ha cantato chiaramente in playback. Successivamente, nel confessionale, Paolo Musella ha ricordato il suo legame con la madre.

In seguito, è stato presentato Giampiero Mughini, il giornalista che entrerà nella casa più spiata d'Italia solo in un secondo momento. Nei prossimi giorni, dovrà sottoporsi a dei controlli medici. Scherzando sull'argomento, Alfonso Signorini ha detto: "Deve fare il tagliando".

Il secondo concorrente ad entrare nella casa è stato Arnold, un 22enne originario del Ghana adottato da genitori italiani. Il ragazzo ha espresso la sua gratitudine nei loro confronti, dicendo: "Se sono così è grazie a loro". Prima di varcare la soglia della casa, sulla passerella, ha salutato sua madre, che era presente per fargli una sorpresa.

Dopo aver parlato degli allenamenti di Alex Schwazer e del suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, è stata presentata Valentina Modini, che prima di chiudersi nella casa ha potuto salutare la sua famiglia attraverso una videochiamata.

Rosy Chin, mandata nel tugurio, ha incontrato il secondo concorrente Vip della serata: Ciro Petrone, attore ed ex partecipante a Temptation Island. La prossima concorrente ad essere presentata è stata Heidi, residente a Pescara ma di origini albanesi. Nella casa è entrato anche Claudio Roma, della Riviera Romagnola, un concorrente con un passato difficile. A 16 anni è stato coinvolto nello spaccio di droga e, dopo essere stato arrestato, ha trascorso 96 giorni agli arresti domiciliari.

Il televoto della settimana è stato vinto da Samira e Giuseppe, che sono quindi gli immuni della settimana. Di seguito, sono riportate le percentuali: Giuseppe 35%, Samira 21%, Lorenzo 15%, Vittorio 15%, Anita 14%.

Le nomination della seconda puntata

Vittorio nomina Samira;

Samira nomina Vittorio;

Giuseppe nomina Vittorio;

Anita nomina Lorenzo;

Lorenzo nomina Anita;

Beatrice nomina Rosy;

Paolo nomina Giselda;

Grecia nomina Rosy;

Massimiliano nomina Beatrice;

Letizia nomina Grecia;

Alex nomina Giselda;

Angelica nomina Grecia;

Marco nomina Grecia;

Rosy nomina Grecia;

Giselda nomina Grecia.

Vanno al televoto: Giselda, Grecia, Rosy e Vittorio. Il meno votato sarà in nomination per la prima eliminazione del programma che sarà decisa il 22 settembre. I sei concorrenti entrati stasera vanno nel tugurio.