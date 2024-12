Grande Fratello raddoppia, torna il doppio appuntamento settimanale: il nuovo calendario

Nuovo cambiamento nella messa in onda del reality show: con il nuovo anno il programma andrà in onda due volte alla settimana.

Il Grande Fratello, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si prepara a tornare alla programmazione bisettimanale. Dopo circa due mesi di appuntamenti singoli, l'indiscrezione è stata confermata da Davide Maggio a poche ore dalla messa in onda della ventesima puntata del reality show, l'ultima del 2024.

Sul portale che ha anticipato la notizia si legge: "Il Grande Fratello si appresta a raddoppiare ancora. Con l'inizio del nuovo anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini riavrà le due puntate settimanali in prima serata su Canale 5". Storicamente la programmazione del Grande Fratello ha sempre previsto un doppio appuntamento in questo periodo dell'anno, sebbene il giovedì sera registri abitualmente ascolti minori rispetto agli episodi del lunedì.

Calendario delle puntate

La prossima settimana, il Grande Fratello subirà una variazione di programmazione per lasciare spazio alla finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 6 gennaio 2025. Per l'occasione, il reality andrà in onda eccezionalmente di martedì. Successivamente, dalla settimana seguente, salvo ulteriori modifiche, il programma riprenderà con due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì.

Stefania Orlando è una delle ultime concorrenti entrate nella casa

Ventesima puntata : lunedì 30 dicembre 2024

: lunedì 30 dicembre 2024 Ventunesima puntata : martedì 7 gennaio 2025

: martedì 7 gennaio 2025 Ventiduesima puntata : giovedì 9 gennaio 2025

: giovedì 9 gennaio 2025 Ventitreesima puntata : lunedì 13 gennaio 2025

: lunedì 13 gennaio 2025 Ventiquattresima puntata: giovedì 16 gennaio 2025.

Il ritorno del doppio appuntamento settimanale rappresenta un'opportunità per intensificare le dinamiche all'interno della Casa, offrendo agli spettatori più emozioni e colpi di scena. Alfonso Signorini, insieme ai suoi opinionisti, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, continuerà a tenere alta l'attenzione su storie, litigi e legami che si evolvono tra i concorrenti. In queste settimane dovrebbero fare il loro ingresso anche nuovi concorrenti, mentre altri lasceranno la Casa grazie al televoto.