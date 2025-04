Grande Fratello: quanto vengono pagati i concorrenti NIP? Dimenticate le cifre da capogiro dei VIP

I concorrenti del Grande Fratello sono pagati? Anche i concorrenti non famosi sono ricevono un compenso oppure soltanto quelli VIP. Da tempo i fan si interrogano su questi dettagli legati alla trasmissione di Mediaset.

A rispondere alla domanda ci ha pensato Letizia Petris, fotografa e conosciuta nel 2023 per aver partecipato al Grande Fratello come concorrente. Petris ne ha parlato in una recente intervista.

I compensi dei concorrenti del Grande Fratello

A Tutti Santi Podcast, Letizia Petris ha confessato che lei e altri concorrenti NIP hanno ottenuto un compenso da 50 euro giornalieri:"Se ci pagano per stare dentro al Grande Fratello? Sì certo, c'è un corrispettivo, prendiamo un tot al giorno. Vuoi sapere quanto di preciso? Sono 50 Euro giornalieri. Se questo vale per tutti? No, non c'è uno standard, ma una divisione in due blocchi".

Petris sottolinea di riferirsi ai NIP:"Io parlo dei NIP, i non conosciuti. I VIP guadagnano tanto, molto di più. Se per me adesso ha inciso molto a livello economico il Grande Fratello? Tanto, ha inciso tantissimo. Adesso mi posso permettere una vita migliore, più benestante di prima".

Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi in una puntata del Grande Fratello

Qualche mese fa, Mariavittoria Minghetti ha dichiarato che insieme ai suoi compagni di casa NIP riceveva un compenso di 80 euro giornalieri.

Quanto percepiscono i VIP al Grande Fratello

Non è possibile stabilire una cifra fissa perché i compensi per i VIP del Grande Fratello variano a seconda del personaggio ma nel 2022, Dagospia rivelò che Wilma Goich aveva firmato un accordo per percepire 9.000 euro a settimana.

Una foto del tugurio della casa

È l'unico compenso dei VIP partecipanti al programma di Alfonso Signorini che è stato reso noto ma altri personaggi più famosi di Goich è probabile che abbiano ricevuto compensi superiori a quelli della cantante.