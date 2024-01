Grande Fratello puntata 15 gennaio: Rosanna Fratello eliminata, provvedimenti disciplinari e nomination

Dopo il trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello, Rosanna Fratello non è più una concorrente del reality show, eliminata per una manciata di voti dal pubblico. Nella puntata del 15 gennaio Stefano Miele ha subito un provvedimento disciplinare e tre concorrenti sono finiti al televoto, non eliminatorio della prossima puntata che andrà in onda eccezionalmente martedì 23 gennaio.

Grande Fratello del 15 Gennaio

Paolo e Letizia

Il primo grande dilemma del programma riguarda Paolo e Letizia. I due sono realmente una coppia? L'interrogativo, che appassiona solo Alfonso Signorini, riceve risposte contrastanti. Per Beatrice Luzzi la risposta è no. Anche il pubblico da casa pensa che i due fuori dalla casa dureranno come il classico gatto in tangenziale.

L'unica a credere veramente a questa storia d'amore è Cesara Buonamici, anche Letizia si contraddice quando, riferendosi alla relazione che aveva prima di entrare nella casa dice: "Non butto una storia di tre anni per una dinamica". Lo stesso Alfonso le fa notare che, dicendo questo, ammette che il rapporto con Paolo è solo finalizzato al gioco.

Mirko-Perla-Giuseppe

Giuseppe e Perla vengono chiamati nella Mystery Room per analizzare il motivo per cui nelle ultime puntate Mirko ha parlato contro Giuseppe. Al confronto, ovviamente, ha partecipato anche il reatino.

Mirko è stato lapidario: "Quello che dovevo dire a Giuseppe l'ho già detto e lo penso. Ma non c'entra Perla come gelosia, perché penso realmente che lui giochi. E mi dispiace che Perla non se ne accorga". Brunetti, inoltre, ha invitato la sua ex fidanzata a mangiare senza curarsi delle critiche di alcuni concorrenti.

Anita incontra il Fratello Leandro

Anita ha tracciato la linea della vita raccontando della separazione dei genitori e del rapporto con il fratello Leandro. Quest'ultimo l'aspettava nel cortiletto della Casa. Dopo essersi complimentato con la sorella per il suo percorso ha chiesto di salutare Beatrice, acerrima nemica della sorella, e Fiordaliso.

Fiordaliso riabbraccia il figlio

Fiordaliso finalmente può abbracciare Paolo, il figlio appena atterrato da Bangkok, Dopo aver visto un falso video in cui Paolo finge di essere ancora in Thailandia, la cantante lo rivede dal vivo nella stanza principale dove il ragazzo entra mentre tutti sono freezati.

"Smetti di fare la zia ed entra nel gioco. Entra più nel gioco", è il consiglio che Paolo da alla madre prima di abbracciarla. Fiordaliso, invece, si interessa della vita sentimentale del figlio. "Ci stai sempre con la Giulia? Sì, bene salutamela", gli dice prima che lui vada via.

Rosanna Fratello lascia il Grande Fratello

Dopo aver ripercorso la sua vita artistica e privata, Rosanna Fratello ha ricordato il testo della canzone Se t'amo t'amo, un brano che in questi giorni è stato riscoperto dai social ed è diventato un vero tormentone.

Subito dopo la cantante di San Severo ha lasciato il reality show, Rosanna Fratello è stata eliminata per una manciata di voti. Ecco le percentuali del televoto che coinvolgeva ben otto concorrenti: Beatrice 31,52%, Paolo 20,14%, Anita 16,84%, Stefano 8,11%, Sergio 6,53%, Monia 6,06%, Federico 5,41%, Rosanna 5,39%.

Stefano Miele: Provvedimento disciplinare

Stefano Miele, durante una discussione a tavola, ha fatto intendere che quando Anita è stata eletta favorita dal pubblico insieme a Beatrice la differenza di voti tra le due concorrenti era molto alta.

Nonostante Stefano non abbia detto le percentuali, la sua allusione è stata considerata una violazione del regolamento. La prossima settimana Miele finirà direttamente al televoto eliminatorio.

Nomination e apertura del televoto

Monia nomina Federico

Massimiliano nomina Sergio

Grecia nomina Beatrice

Marco nomina Sergio

Sergio nomina Perla

Fiordaliso nomina Marco

Anita nomina Sergio

Paolo nomina Sergio

Stefano nomina Anita

Letizia nomina Vittorio

Rosy nomina Beatrice

Vittorio nomina Letizia

Perla nomina Sergio

Beatrice nomina Giuseppe

Federico nomina Beatrice

Greta nomina Federico

In nomination ci sono Sergio, Beatrice e Federico. Alfonso Signorini apre il televoto non eliminatorio che si chiuderà martedì 23 gennaio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.