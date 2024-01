Grande Fratello, Anita: 'Anche io Sono stata favorita, Stefano la smonta rischiando di violare il regolamento

Le certezze di Anita Olivieri riguardo al suo essere amata dal pubblico del Grande Fratello sono state messe in discussione durante una conversazione con Stefano Miele e gli altri coinquilini della casa. Ieri sera, la ragazza si è vantata di essere stata la favorita del pubblico in una delle puntate. La risposta del neo-gieffino l'ha lasciata senza parole.

Anita e Beatrice preferita dal pubblico del Grande Fratello per una sera

Nel corso di una delle puntate passate del Grande Fratello, precisamente quella andata in onda venerdì 17 novembre 2023, Alfonso Signorini ha chiamato Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nella led room per annunciare il risultato del televoto.

Le due concorrenti temevano che una di loro potesse essere eliminata, ma a sorpresa, il conduttore ha spiegato che il pubblico aveva scelto due favorite, e queste erano proprio Beatrice ed Anita.

La rivelazione di Stefano Miele

La 'plurilaureata', come viene chiamata Anita su X, fino a ieri ha vissuto nell'illusione di essere molto amata dal pubblico, proprio a causa di questa designazione come favorita. Stefano Miele, uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella casa più osservata d'Italia, è stato colui che l'ha riportata con i piedi per terra.

Ieri, durante la cena dei gieffini, Anita ha ricordato la sua serata di gloria dicendo: "Io sono stata anche preferita con Beatrice", affermazione a cui Stefano Miele ha risposto immediatamente con un: "Sì, ma io ho visto le percentuali".

Violazione del regolamento e sanzioni in vista?

Secondo il regolamento, i nuovi concorrenti non possono divulgare informazioni apprese sul reality prima di varcare la Porta Rossa.

Tecnicamente, Stefano non ha violato il regolamento dicendo di conoscere le percentuali senza rivelarle, anche se il suo tono ha suggerito che la differenza tra la Luzzi ed Anita fosse considerevole.

Beatrice Luzzi, infatti, era stata scelta dal 42% del pubblico, mentre Anita Olivieri era stata votata dal 22% dei telespettatori. Le parole di Stefano hanno contribuito a mettere a tacere Anita e potrebbero essere soggette a un lieve richiamo da parte del Grande Fratello, sebbene quest'anno siano stati perdonati comportamenti molto più gravi.