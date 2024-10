Grande Fratello: Perla Vatiero asfaltata da Alfonso Signorini “Non capisci? È il suo italiano”

La vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 sembra essere già stata accantonata da Alfonso Signorini che, nella puntata andata in onda il 3 ottobre, non ha esitato a prendere in giro il modo di parlare della ragazza di Angri, spesso criticata per i suoi errori grammaticali.

Alfonso Signorini prende di mira Perla Vatiero

Nelle ore precedenti alla trasmissione di Canale 5, l'ex fidanzata di Mirko Brunetti è stata raggiunta da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri di Casa Chi. Durante l'intervista, oltre a smentire qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Joseph Annunziata, un modello della sua stessa agenzia, Perla ha anche commentato il percorso di Beatrice Luzzi come opinionista del realiti show.

In particolare, Perla ha fatto riferimento a un commento dell'ex protagonista di Vivere su Shaila Gatta, in cui la Luzzi le aveva contestato di essere troppo provocante con i ragazzi. "Beatrice era la queen delle provocatrici al GF, ha mostrato tanto la sua femminilità anche a ragazzi molto piccoli. Nel dare un'opinione del genere o Perla faccio due passi indietro, penso meglio che non esprimo un giudizio del genere se io in primis si sono così", ha dichiarato la Vatiero nel virgolettato mostrato da Alfonso Signorini.

Shaila è stata coinvolta nella polemica tra Beatrice e Perla

Quando Shaila ha letto queste parole e non è riuscita a comprendere a chi fossero rivolte, il conduttore ha lanciato una frecciatina velenosa all'ex fidanzata di Mirko Brunetti, affermando: "Lo so che non hai capito niente, diciamo che è l'italiano di Perla". Questa battuta non è piaciuta ai fan della Vatiero, ma è stata accolta con grande ilarità sul web, che spesso ha criticato gli strafalcioni grammaticali dell'ex gieffina.

Perla Vatiero del Grande Fratello parla del suo nuovo amore e di Beatrice Luzzi come opinionista

Beatrice Luzzi, dal canto suo, ha respinto l'idea di essere stata una provocatrice nella Casa: "Mi sono innamorata di Giuseppe Garibaldi, ci siamo fidanzati e poi sono stata lasciata". Quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa fosse successo con Giuseppe dopo la fine del programma, Beatrice ha risposto seccamente: "Non sono pagata per dirtelo".