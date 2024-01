Grande Fratello, Paolo Masella svela la verità su Mirko e Perla: 'Stanno ancora insieme'

La telenovela incentrata sulla storia d'amore tra Mirko e Perla non è ancora giunta alla sua conclusione. Secondo uno dei concorrenti del Grande Fratello, i due protagonisti di Temptation Island sono ancora una coppia. Ecco quanto ha rivelato Paolo Masella a Federico Massaro.

L'attacco di Federico a Mirko

In questi giorni, Federico Massaro ha improvvisamente iniziato a parlare male di Mirko, difendendo Giuseppe Garibaldi dagli attacchi dell'imprenditore reatino.

"Ha detto delle sciocchezze, un sacco di assurdità, solo sciocchezze. Anche peggio. Vuole fare il pavone adesso. È tornato a casa e ha abbandonato la maturità e l'umiltà che pensava di aver trovato. Ha usato parole che qui dentro non aveva mai detto", ha dichiarato parlando con Rosy e Fiordaliso.

La difesa di Paolo Masella

Questo comportamento di Federico non è piaciuto a Paolo, che gli ha dato un consiglio: "Quando non conosci, non intrometterti nelle cose degli altri", gli ha detto invitandolo a non intromettersi in questioni che non lo riguardano direttamente.

Paolo ha spiegato a Federico che tra Mirko e Paolo non c'è mai stato un grande feeling e che Perla e Mirko sono ancora una coppia.

"Guarda che Mirko e Giuseppe non erano così amici come dici tu" ha esordito Paolo "Mirko aveva già manifestato il suo fastidio a Giuseppe per il suo atteggiamento anche quando era qui dentro, quindi non è vero che se lo è inventato adesso che è fuori".

Paolo Masella rompe il silenzio sulla coppia

Federico non ha immediatamente compreso ciò che Paolo gli stava dicendo, tanto che ha replicato:"Cosa vuole Mirko da Perla, l'ha persa".

A questo punto, Masella lo ha fermato subito per rivelare "No, stanno insieme. Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme. Nel senso che si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce".