Grande Fratello, Pamela Petrarolo si ritira per motivi familiari: “Una decisione inevitabile”

Ieri sera, durante la ventesima puntata del Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha dovuto abbandonare il programma. La notizia ha colpito profondamente sia i concorrenti che il pubblico. La Non è la Rai ha lasciato il reality condotto da Alfonso Signorini a causa di gravi problemi familiari, legati alla necessità di stare vicina alle sue figlie in un momento di difficoltà.

Il commovente annuncio

Pamela ha ricevuto la notizia durante il soggiorno nella Casa e, pur cercando di mantenere la calma, ha confessato di aver combattuto con il dolore per tre giorni. Il momento clou è arrivato quando il conduttore le ha chiesto di voltarsi verso il Led per raccontare cosa stava accadendo.

Con le lacrime agli occhi, Pamela ha spiegato: "Io devo tornare dalle mie figlie perché hanno bisogno di me. Loro vengono prima di tutto davanti a un dolore così grande", la gieffina non è entrata nei dettagli per proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia.

Ilaria Galassi è l'unica Non è la Rai rimasta in gara

Pamela ha sottolineato che la priorità è stare vicino alle figlie per affrontare insieme questo momento difficile. Nonostante il dispiacere per l'abbandono del programma, ha dichiarato con fermezza: "È giusto che io vada a casa. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è." Il conduttore ha espresso grande comprensione e vicinanza, ringraziandola per il percorso fatto e ricordandole che le porte del Grande Fratello saranno sempre aperte per un suo eventuale ritorno.

Grande Fratello, Helena Prestes contro Shaila Gatta "pu*tana", lei replica "putrida dentro"

"Quella porta è sempre aperta qualora tu voglia tornare. Però in questo momento c'è qualcosa di più importante," le ha detto Alfonso Signorini. Pamela lascia quindi il reality con il sostegno di tutti, consapevole di aver preso la decisione più giusta per sé e per le sue figlie. Resta aperta la possibilità di un suo ritorno, qualora la situazione familiare dovesse migliorare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Pamela Petrarolo annuncia che ha scelto di lasciare la Casa del Grande Fratello.