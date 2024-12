Grande Fratello, Helena Prestes contro Shaila Gatta "pu*tana", lei replica "putrida dentro"

L'ultima puntata dell'anno del Grande Fratello ha avuto uno strascico quando le telecamere si sono spente su Canale 5 e la diretta è continuata su Mediaset Epxtra. L'ultima giornata dell'anno è iniziata con una lite furibonda tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Nonostante i proclami di riavvicinamento, le due concorrenti hanno dimostrato ancora una volta che tra loro la tensione è alle stelle.

Il litigio con offese e insulti

La discussione è cominciata dopo che Shaila ha accusato Helena di giocare con i sentimenti di Zeudi Di Palma, insinuando che la modella brasiliana fosse in realtà ancora innamorata di Lorenzo Spolverato, attuale partner dell'ex velina. Durante le nomination, Helena ha reagito con rabbia alla provocazione, accusando Shaila di essere falsa e poco elegante.

Nel dopo puntata, le accuse reciproche sono degenerate: "Fatti i cavoli tuoi! Mi dispiace per lui che deve stare con una finta come te!" ha detto Helena alla ballerina che ha replicato:"Fatti consolare, dai! Tanto l'Italia ti vota, stai serena e rilassati!"

Nuovo litigio tra Helena e Shaila

La discussione è diventata sempre più aspra, con entrambe che si sono lanciate pesanti offese e accuse di falsità. In un momento di estrema tensione, Helena ha perso il controllo, lasciandosi andare a insulti pesanti: "Putt.na! Non cucina, non fa niente, fa solo la faccia da put.ana. Portatemi via sennò divento aggressiva!"

Shaila non è stata da meno, rispondendo con parole altrettanto dure: "Ha il putrido dentro e fa finta di essere carina. È di una falsità che fa spavento!", una lite che ha messo in luce il lato peggiore delle due concorrenti. La rabbia di Helena non si è fermata a Shaila. La modella brasiliana si è scagliata anche contro altre coinquiline che l'hanno nominata, tra cui Jessica e Mariavittoria, accusandole di essere false.

Helena ha poi cercato supporto in Zeudi, urlando: "Puoi dire a quella str.nza che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?". La situazione è degenerata ulteriormente quando Shaila ha continuato a insinuare che l'interesse di Helena fosse ancora rivolto a Lorenzo. La brasiliana, con Luca Calvani che cercava di calmarla, ha parlato anche inglese, con Shaila che le ha chiesto di esprimersi solo in italiano perchè lei è ignorante e non capisce l'inglese.