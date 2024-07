Grande Fratello, nuova crisi tra due ex gieffini: lui smette di seguirla su Instagram

I rapporti tra i concorrenti dell'ultima edizione del reality show continuano a far discutere: tra amori in crisi e amicizie terminate, i fan del programma seguono le loro vicende attraverso i social.

Mentre Alfonso Signorini e gli autori del programma sono alla ricerca dei prossimi concorrenti del Grande Fratello, gli ex coinquilini continuano a punzecchiarsi a distanza, con dichiarazioni che spesso vengono amplificate dai social. Nelle ultime ore, uno dei gieffini più controversi dell'ultima edizione ha smesso di seguire Beatrice Luzzi, probabilmente offeso dalle parole che l'attrice ha pronunciato durante un raduno organizzato con i suoi fan.

Beatrice Luzzi: l'evento con i fan e le parole sui coinquilini

L'ultima edizione del reality show si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione al docu-reality Temptation Island. La ragazza ha conquistato il pubblico grazie alla sua storia d'amore con Mirko Brunetti, una vicenda che ha appassionato gli spettatori del programma trasmesso da Canale 5.

Ma la stagione nella casa più spiata d'Italia è stata caratterizzata anche dal rapporto conflittuale tra Beatrice Luzzi e il suo acerrimo nemico: Massimiliano Varrese. Chi ha seguito le vicende del programma ricorda che i due si sono trovati spesso al centro di feroci discussioni, con l'ex protagonista de Il Bello delle donne che spesso ha superato i limiti verbali, tanto che lo stesso Signorini fu costretto a richiamarlo.

Beatrice e Massimiliano durante una discussione al Grande Fratello

Nel fine settimana, l'attrice ha organizzato un evento per incontrare i suoi fan, all'appello hanno aderito centinaia di persone. Durante l'incontro, l'attrice ha risposto a numerose domande. Riferendosi al suo rapporto con Varrese, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di perdonarlo, nonostante le vessazioni subite nei mesi trascorsi sotto lo stesso tetto.

"Era consapevole, sapeva benissimo quello che stava facendo. Io però l'ho perdonato, perché so che è una parte di sé che nemmeno lui riesce a controllare. Però, effettivamente, chi gli stava intorno non avrebbe dovuto perdonarlo," ha spiegato. Massimiliano Varrese non ha preso bene queste parole della sua nemesi; quando i video dell'evento sono stati condivisi sui social e le parole di Beatrice Luzzi gli sono state riportate, ha deciso di smettere di seguirla sui social.