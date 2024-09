Grande Fratello: nomination, nuovi concorrenti e Alfonso Signorini punta (già) alla prima coppia

Ieri 19 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello, durante la quale hanno fatto il loro ingresso cinque nuovi concorrenti dei ventidue annunciati dal conduttore. Ospite d'onore Loredana Lecciso che ha accompagnato la sorella Amanda. Le nomination di ieri sera serviranno a garantire l'immunità ai due più votati

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: prima coppia del Grande Fratello?

Il reality show di Canale 5 è appena iniziato e Alfonso Signorini ha già puntato due concorrenti con la speranza di formare la prima coppia del Grande Fratello. Ci riferiamo a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il cui avvicinamento nei giorni precedenti è stato fin troppo evidente per passare inosservato allo scaltro conduttore.

Martedì scorso, l'ex velina, appena entrata nella Casa, ha avuto un momento di crisi nella sauna, accanto a lei c'era proprio il modello milanese. Ieri, Shaila ha rivelato che nella sua vita ha sempre indossato una corazza per nascondere le proprie fragilità, anche per evitare che le persone a lei vicine si accorgessero delle sue sofferenze. Lorenzo, nel frattempo, era nel confessionale ad ascoltare il racconto della sua coinquilina da solo.

Ilaria Clemente è una concoretne Nip del GF

Il cast (quasi) al completo

Nella seconda puntata del reality show, il cast si è quasi completato con i cinque nuovi ingressi, tra cui Amanda Lecciso accolta dalla sorella Loredana, che Alfonso Signorini avrebbe voluto nella casa. Le due si sono impegnate con scarsi risultati, a preparare le orecchiette per i futuri coinquilini. Il suo arrivo sulla passerella è stato accompagnato dalle note di una canzone di AlBano.

Oltre ad Amanda, nella Casa sono entrati l'attore spagnolo Iago García, la modella italo-brasiliana Helena Prestes, il medico estetico Mariavittoria Minghetti e l'imprenditore Michael Castorino. Ad accoglierli, i dodici gieffini che abbiamo conosciuto nella prima puntata e che ieri si sono cimentati nelle nomination.

Le nomination

Shaila Gatta nomina le tre ragazze di Non è la Rai

Luca Calvani nomina Giglio

Le Non è la Rai nominano Yulia

Javier nomina Lorenzo

Clarissa nomina Yulia

Tommaso nomina Yulia

Ilaria nomina Tommaso

Enzo Paolo Turchi nomina Ilaria

Julia nomina Jessica

Lorenzo nomina Tommaso

Giglio nomina Luca

Jessica nomina Yulia

Grande Fratello: Shaila Gatta già in lacrime e Lorenzo Spolverato la sostiene: è nata la prima ship?

I concorrenti più votati sono stati: Yulia, Tommaso, Giglio, Ila, Jessica, le ragazze di Non è la Rai, Lorenzo e Luca. Alfonso Signorini ha aperto il televoto: il pubblico dovrà scegliere il suo gieffino preferito. I primi due saranno immuni dalle nomination della terza puntata, che decreteranno la prima eliminazione di questa edizione.