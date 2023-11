Grande Fratello: Nicole, ex di Letizia Petris, mostra sui social i segni delle percosse

Nicole, dopo la puntata del Grande Fratello del 20 novembre, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto che mostra i segni degli schiaffi avuti da Letizia quando erano fidanzate. Il gesto della ragazza, probabilmente, è anche una reazione a come Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno liquidato la vicenda, considerandola un fatto del passato di cui non si deve più parlare.

La relazione tra Nicole Conte e Letizia Petris raccontata al Grande Fratello

Nicole Conte e Letizia Petris hanno avuto una relazione che definire burrascosa è il minimo. Nei giorni scorsi Nicole ha scritto in una storia su Instagram che la concorrente del Grande Fratello le aveva messo le mani addosso, oltre ad averla tradita, sia con uomini che con donne.

Il messaggio di Nicole: Rivelazioni e punti chiave

Nella puntata del 20 novembre del Grande Fratello, Letizia ha ricevuto un videomessaggio da parte di Nicole che ha voluto raccontare la sua versione dei fatti. "Prima di chiudere definitivamente questo capitolo, desidero evidenziare due aspetti", ha esordito Nicole.

"Innanzitutto, è stato davvero doloroso vedere come sia stata minimizzata un'esperienza così significativa come la violenza fisica e mentale, giustificata da te in base alla tua età e consapevolezza. Ci sono cose che non possono essere giustificate", ha puntualizzato la ragazza.

"In aggiunta, io avrei concluso questa storia molto tempo fa se tu non avessi continuato a scrivere, insinuando che io avessi ancora pensieri su di te, nonostante io avessi già intrapreso un'altra relazione, e tu lo avessi fatto altrettanto - ha continuato Nicole - Non dimenticare mai che l'ultima volta che ci siamo viste non è stata durante il periodo della morte di tuo padre, ma il 7 giugno 2020, e tu sai esattamente cosa è accaduto in quel giorno".

Al Grande Fratello Letizia risponde alle accuse con un ricordo ambiguo

Letizia ha liquidato il messaggio con poche parole, ancora una volta la ragazza non ha smentito nulla, nonostante le gravi accuse. "Non ricordo bene, sono passati tanti anni. Adesso non ricordo ma l'8 giugno è il mio compleanno e se non ricordo male lei mi ha portato un mazzo di fiori".

La reazione controversa di Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello

Nonostante il momento storico del nostro paese, il grave caso di violenza all'interno di una coppia è stato liquidato con poche parole anche da Cesara Buonamici che ha proposto: "Non parliamo più di questa cosa, sono passati tre anni", considerato il gesto di Letizia caduto in prescrizione.

Letizia Petris accusata di violenza dalla sua ex fidanzata

Nicole contro-attacca con prove fotografiche

Subito dopo la fine della puntata, ancora una volta, Nicole ha respinto le affermazioni di Letizia, condividendo su Instagram una foto che evidenzia chiaramente i segni delle violenze subite.

Nella caption che accompagna la scioccante immagine, ha scritto: "Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fiori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Letizia Petris ascolta il videomessaggio della sua ex fidanzata, Nicole