Ciro Petrone abbandona il Grande Fratello, Angelica, Rosy e Vittorio in nomination per l'eliminazione

Dopo Giampiero Mughini, anche Ciro Petrone ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Nella puntata del 20 novembre, dopo che il pubblico gli aveva garantito l'immunità attraverso il televoto, l'attore ha deciso di varcare la porta rossa. Nel corso della ventunesima puntata, tre concorrenti - Angelica, Rosy e Vittorio - sono finiti in nomination, e questa volta è prevista l'eliminazione.

Ciro Petrone lascia il Grande Fratello

Ciro Petrone non è più un concorrente del Grande Fratello. In maniera meno eclatante rispetto alla sua uscita da Temptation Island, anche questa volta l'attore partenopeo non è riuscito a portare a termine il suo percorso in un reality show.

Nel corso della ventunesima puntata, Ciro è stato uno dei due concorrenti preferiti dal pubblico insieme a Grecia Colmenares. Nonostante questa dimostrazione d'affetto da parte del pubblico, Petrone non ha cambiato idea.

L'incontro con il fratello Vincenzo

A nulla è servito l'arrivo del fratello Vincenzo, chiamato da Alfonso Signorini per cercare di far cambiare idea al concorrente."Sappiamo le difficoltà che stai avendo, però fuori è buio totale. Tu questa cosa l'hai voluta assolutamente, segui il tuo obiettivo. La gente ti ama, questa cosa deve farti forza", gli ha detto Vincenzo

Grande Fratello, Ciro Petrone vuole abbandonare il reality: "Non sto Bene"

Perchè Ciro ha deciso di abbandonare il reality show

Ciro Petrone non ha cambiato idea e ha deciso di lasciare il programma: "Sono settimane che vado avanti in questo modo - ha spiegato ad Alfonso Signorini - il problema è fisico e non riesco a superarlo. Non dormo bene, sto sveglio, sono nervoso, non mi diverto, non sono me stesso. Non è giusto stare qui nel rispetto di tutti, pubblico e amici. Non sono più io, non ce la faccio più. Ho superato tutti i miei limiti, mi conosco bene".

Nuovi Ingressi al Grande Fratello: Sara Ricci e Marco Maddaloni

Durante la ventunesima puntata sono entrati due nuovi concorrenti: la prima ad attraversare la porta rossa è Sara Ricci, accolta da Giuseppe Garibaldi che, tuttavia, non l'ha riconosciuta. L'attrice ha un curriculum ricco di successi, avendo lavorato in molte fiction, tra cui Un posto al sole e Vivere. In quest'ultima soap, ha condiviso il set con Beatrice Luzzi.

L'abbraccio tra le due colleghe è lungo e sembra sincero, nonostante siano circolate voci sul fatto che in passato potesse esserci stato qualche attrito tra loro.

Beatrice Luzzi ha riabbracciato la sua collega Sara Ricci

Verso la conclusione della puntata, ha fatto il suo ingresso Marco Maddaloni, noto per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2019 insieme a Grecia Colmenares. In quell'occasione, il judoka si aggiudicò la vittoria del reality.

Inizialmente, l'attrice sudamericana non lo ha riconosciuto, ma poi, dopo un attimo di esitazione, lo ha abbracciato dicendo: "Hai vinto la mia Isola". Durante il reality condotto da Alessia Marcuzzi, si parlò anche di un presunto flirt tra Grecia e Marco.

Preferiti, immuni e nomination della ventunesima puntata

Nella puntata precedente erano finiti in nomination Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy. I due più votati saranno immuni e non potranno essere nominati questa sera. Il pubblico ha votato per Grecia e Ciro, che poi ha lasciato il programma. Queste le percentuali: Grecia 27%, Ciro 22%, Letizia 21%, Giuseppe 16%, Rosy 8%, Paolo 6%.

Immuni: La scelta del pubblico e dell'opinionista

Gli immuni di questa puntata sono stati Beatrice ed Anita, prime classificate nel penultimo televoto, e Grecia. Cesara Buonamici da brava opinionista regala l'immunità a Massimiliano e Giuseppe, ancora utili alle dinamiche della casa.

Le nomination palesi

Fiordaliso nomina Alex

Paolo nomina Vittorio

Angelica nomina Vittorio

Vittorio nomina Angelica

Alex nomina Vittorio

Rosy nomina Letizia

Letizia nomina Rosy

Le nomination nel confessionale

Beatrice nomina Angelica

Giuseppe nomina Fiordaliso

Grecia nomina Rosy

Anita nomina Vittorio

Massimiliano nomina Angelica

Mirko nomina Rosy

Concorrenti al televoto eliminatorio

Alla fine delle nomination sono tre i concorrenti finiti al televoto aperto da Alfonso Signorini: Vittorio, Angelica e Rosy. Il meno votato lunedì prossimo lascerà il Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Ciro Petrone abbandona definitivamente il Grande Fratello.