Grande Fratello, Mirko prova a baciare Perla, lei si scansa: ma stasera entra Greta

Dopo aver dormito nello stesso letto, Mirko ha provato a baciare Perla, ma la sua ex fidanzata si è rapidamente scansata. Mentre i due ragazzi si avvicinano sempre di più, nella casa del Grande Fratello, è pronta ad entrare Greta, il terzo lato di questo triangolo che Alfonso Signorini da Temptation Island ha voluto far rivivere sotto il tetto della casa più spiata d'Italia.

La notte di giovedì, Mirko e Perla hanno dormito insieme, merito, o colpa, di un pegno che hanno dovuto pagare dopo una serata di giochi insieme ai coinquilini. Questo episodio, spinto anche dagli autori, sembra averli avvicinati ancora di più.

"Raccontare la nostra situazione non è facile. Spiegare cosa significhi dormire con una persona con la quale hai condiviso il letto per quattro anni, dopo che non ci stai più insieme. Non lo senti come una cosa strana, lo dai per scontato ed è qualcosa che hai fatto quotidianamente per anni", ha rivelato Mirko alla sua ex fidanzata, come riportato da Biccy.

"Allo stesso tempo, però, è un pò strano perché c'è quel distacco che prima non c'era. Ti tiri indietro a un certo punto ed è normale che sia così. A casa uno è libero e quando stai insieme non sei frenato. Invece adesso qui è diverso, ma questo avvicinamento è bello", ha continuato l'imprenditore.

"Ti tiri indietro tu con me? Se tu fossi stato a casa tua senza telecamere, ti saresti tirato indietro e frenato a dormire con me?", ha replicato Perla che, forse, a questo punto vorrebbe delle risposte precise da Mirko, magari prima dell'ingresso di Greta. Alcuni fan del programma hanno spoilerato l'arrivo della ragazza nel reality show urlando da fuori la casa.

Mirko, invece, continua a rimanere ambiguo: "Perla, non farmi queste domande. Perché me le fai? Sono domande inutili, dai, smettila. Non capisco perché le fai. Devi sempre farmele ogni volta e mi metti in difficoltà". Nonostante questo, è stato proprio l'imprenditore a cercare di baciare la sua ex mentre lavavano i piatti, ma Perla si è scansata rapidamente.

Questa sera nella casa entrerà Greta, che ha assicurato di non avere nessuna intenzione di tornare con Mirko, avendo preso la decisione di lasciarlo. Il suo ingresso, comunque, potrebbe dare una scossa a Mirko e farlo uscire da questa ambiguità che ormai va avanti da molti mesi, troppi per non sembrare solo al servizio delle dinamiche dei reality televisivi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mirko Brunetti prova a baciare Perla Vatiero mentre lavano i piatti.