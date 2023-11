Grande Fratello, Perla e Mirko passano la notte nello stesso letto: la regia ferma la diretta

La storia di Perla e Mirko continua ad evolversi in attesa dell'ingresso di Greta nella Casa del Grande Fratello, previsto per sabato prossimo. I due hanno dormito nello stesso letto, ma come abbiano passato la nottata non ci è dato sapere. Il reality show, infatti, in quest'edizione non va in onda per tutta la giornata: la diretta termina alle 2:00 e ricomincia alle 9:00 del mattino.

Chiarimenti e Tensioni tra Mirko e Perla al Grande Fratello

Prima di prendere la decisione di dormire nello stesso letto, Perla e Mirko avevano avuto un altro chiarimento sulla loro relazione, l'ennesimo da quando convivono sotto il tetto del Grande Fratello. Perla si è risentita perché Mirko, durante Temptation Island, ha affermato di averle dato più lui dei suoi genitori.

Perla ha chiesto spiegazioni per questa frase che ha trovato del tutto fuori luogo e che si presta a diverse interpretazioni, soprattutto per gli spettatori che non conoscono la loro storia. La discussione, che all'inizio ha avuto dei toni accesi, poi piano piano si è calmata con Mirko che le ha detto: "Il passato è il passato e se ne riparla è per andare avanti".

Riflessioni sulle scelte passate

"Io pensavo che tu fossi la mia donna, non una donna. Se io vengo da te per confidarmi è perché mi fido di te," ha continuato Mirko, "come tu ti fidi di me, magari meno perché devi ancora metabolizzare certe cose."

Dopo aver ascoltato le parole di Mirko, Perla ha provato, senza successo, a avere delle risposte dal suo ex fidanzato: "Pensavi? Al passato? Lascia stare che poi nella vita succedono cose e c'è la sofferenza e uno ha paura e pensa di non farcela a superare. Ok, ma pensavi? Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi al presente."

La ricerca di risposte

Il pressing di Perla su Mirko è aumentato. Fuori dalla casa hanno urlato che Greta entrerà sabato e, forse, la ragazza cerca di chiarire la situazione prima dell'ingresso della sua rivale: "Forse lo pensi anche più di prima, ma ci sono cose che sono successe. Credo sia giusto affrontare tutti i discorsi e valutare".

La risposta di Mirko non è arrivata: "Ho dato tutto quello che avevo dentro per te," ha replicato in maniera leggermente confusa, "spero che ad oggi tu te ne sia resa conto. Magari prima non te ne rendevi conto o forse non lo dimostravi perché non stavi bene in certe situazioni. Io poi sono cambiato in peggio, ma so quello che sentivo in quelle circostanze".

La Decisione di Dormire Insieme

Ieri sera, dopo la discussione, Perla e Mirko hanno dormito insieme, decisione pressa dai loro coinquilini durante il gioco Obbligo o Verità. I due hanno parlato e scherzato, poi, quando si sono avvicinati, la diretta del Grande Fratello è terminata. Non si tratta di censura ma semplicemente di programmazione.

Per limitare i costi di produzione, infatti, la diretta del Grande Fratello termina alle 2:00 di notte per riprendere alle 9:00 del mattino. Le telecamere continuano a restare accese ed eventuali episodi salienti vengono trasmessi durante l'appuntamento bisettimanale con Alfonso Signorini.

