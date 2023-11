Grande Fratello: Mirko su Perla 'Se me lo chiedesse scalerei le montagne', la reazione di Greta

Perla Vatiero, nuova concorrente del Grande Fratello, ha dovuto rinviare la sua entrata nella casa più spiata d'Italia perchè ha contratto il Covid. Ieri, 13 novembre, Alfonso Signorini le ha concesso un momento per parlare con Mirko Brunetti, il suo ex fidanzato.

Ricordando la loro relazione durata cinque anni, entrambi si sono lasciati andare alle lacrime. Gli attuali inquilini della casa non sono a conoscenza del fatto che presto Perla varcherà la famosa porta rossa per unirsi a loro.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero: Da Temptation Island alla Casa del Grande Fratello

Sono passati più di tre mesi dalla conclusione di Temptation Island e Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono ancora sul piccolo schermo a raccontare la loro relazione finita durante il docu-reality. Grazie al clamore mediatico creato dalla loro partecipazione al programma prodotto da Maria De Filippi, i due presto conviveranno nella Casa del Grande Fratello.

Perla, come annunciato nelle anticipazioni della puntata, doveva essere una nuova concorrente del Grande Fratello, anche in previsione del possibile prolungamento del programma. Nonostante fosse tutto pronto, la ragazza non è riuscita ad entrare nel reality show, poche ore prima dell'inizio della diciannovesima puntata, infatti, è risultata positiva al Covid.

Nonostante non potesse essere presente, Perla si è collegata in video con Alfonso Signorini dove ha raccontato come è cominciata la sua relazione con Mirko, iniziata quando entrambi avevano 17 anni. La loro conoscenza è avvenuta grazie all'amicizia tra i genitori di Perla e gli zii di Mirko. Si sono incontrati a Rieti, dove i genitori di Perla andavano spesso.

La Storia d'Amore Tra Perla e Mirko

"Avevamo entrambi 17 anni, la prima sera abbiamo passato una serata piacevole insieme anche ad altri amici, poi siamo stati insieme il giorno dopo e lì è scattato il primo bacio", ha raccontato Perla

L'età e la lontananza non hanno permesso che la loro relazione continuasse, tuttavia, dopo un anno e mezzo, in modo inaspettato, Mirko l'ha cercata mandandole un messaggio. "Ci vediamo e abbiamo deciso di fidanzarci. Siamo stati insieme quattro anni e mezzo", ha spiegato.

Alfonso Signorini affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli nella 19esima puntata del Grande Fratello

A proposito della loro partecipazione a Temptation Island, Perla ha detto che il docu-reality ha anticipato la fine della loro reazione. "Non mi aspettavo che si innamorasse subito di un'altra persona", ha ammesso riferendosi a Greta.

"In lei forse ha trovato più dolcezza, io con lui ho sbagliato molto sono stata dura e non l'ho trattato come meritava - ha aggiunto - Oggi sono consapevole dei miei errori", ha concluso Perla.

Il Confronto nella Led Room del Grande Fratello

Subito dopo è cominciato il confronto con Mirko nella Led Room: Perla ha cercato di tranquillizzare l'ex fidanzato affermando di essere andata oltre la rottura e di concentrarsi sul presente e sul futuro. Perla ha chiarito che la lettera scritta a Mirko aveva come scopo quello di stimolarlo a ritrovare sé stesso.

Mirko ha risposto a Perla, spiegandole che aveva apprezzato il contenuto della lettera. Mirko ha riconosciuto che la loro storia è finita per motivi ben precisi, ammettendo che Temptation Island ha impedito che la relazione diventasse tossica.

Perla, rispondendo ad una domanda di Alfonso Signorini ha detto: "Cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto. Da 1 a 100 gli voglio bene 100". "Io 1000" ha risposto il ragazzo "Se domani mattina mi dicesse 'Scala una montagna' io lo farei", ha detto Mirko Brunetti: Durante questo confronto nessuno dei due è riuscito a trattenere le lacrime, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La reazione di Greta Rossetti

Chi si aspettava che Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko, facesse fuoco e fiamme dopo questo confronto è rimasto deluso. La ragazza nelle sue storie di Instagram ha scritto: "Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice".