Grande Fratello: Mirko e Greta di nuovo in contatto dopo le rotture? L’indiscrezione

L'estate 2024 è stata tutt'altro che tranquilla per Mirko Brunetti e Greta Rossetti, entrambi protagonisti di rotture sentimentali che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Mirko, imprenditore di Rieti, ha concluso la sua relazione con Perla Vatiero, mentre Greta, ex tentatrice, ha messo fine per ben due volte alla sua storia con Sergio D'Ottavi, conosciuto durante l'ultima edizione del Grande Fratello.

I rumors sugli fidanzati e la precisazione

I due ragazzi si erano incontrati per la prima volta a Temptation Island 2023, dove Mirko era arrivato insieme alla sua fidanzata Perla. Durante il programma, l'interesse del ragazzo si era spostato su Greta, una delle tentatrici, tanto che la coppia aveva lasciato il docu-reality separatamente, con lui che aveva iniziato a frequentare proprio la Rossetti.

Tuttavia, i loro destini si sono incrociati nuovamente quando, a distanza di pochi mesi, i tre si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello. In quell'occasione, Mirko ha compreso di provare ancora sentimenti per la sua ex fidanzata Perla, mentre Greta ha iniziato una relazione con Sergio D'Ottavi. Come anticipato, entrambe le storie non hanno avuto un lieto fine, con le rispettive separazioni annunciate sui social attraverso i consueti comunicati su Instagram.

Mirko e Greta mostrano il tatuaggio di coppia

Recentemente, alcuni rumors hanno iniziato a circolare sul web, suggerendo che Mirko e Greta avrebbero ripreso a sentirsi dopo le rispettive rotture, tentando di ricucire il rapporto interrotto durante il Grande Fratello. Tuttavia, queste voci sono state prontamente smentite da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip. In alcune storie pubblicate su Instagram, Rosica ha chiarito che non c'è alcun fondamento nei pettegolezzi: "Tra Greta e Mirko non c'è assolutamente niente e non ci sarà mai niente. Vi fate troppi film, nemmeno si sono visti. Basta fake news".