Grande Fratello, Greta annuncia (di nuovo) la rottura con Sergio: “Ho sperato non fosse così"

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono lasciati nuovamente. Questa volta l'annuncio ufficiale è stato pubblicato dall'ex tentatrice sul suo profilo Instagram. La fine della relazione degli ex concorrenti del Grande Fratello era già stata ampiamente anticipata dai fan, che avevano messo insieme una serie di indizi, arrivando a capire che i loro beniamini avevano smesso di frequentarsi.

La rottura definitiva tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Domenica scorsa, l'ex tentatrice, rispondendo a una domanda di una sua follower, aveva dichiarato: "Ti accorgi che una relazione è finita quando non ci sono più cose in comune, quando mancano dolcezza e attenzioni. Soprattutto, quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te."

Poche ore dopo questo post su Instagram, sui social è circolato un video in cui si vedeva Sergio in una discoteca a Bali, dove l'imprenditore si trova in compagnia di amici. Successivamente, Greta ha tolto il follow a quello che possiamo considerare, almeno per ora, il suo ex fidanzato.

Una foto di Sergio D'Ottavi sui social

Questo gesto significativo è stato seguito dal comunicato ufficiale di Greta che annuncia la rottura con il suo ormai ex fidanzato. Pochi mesi fa, le parti erano invertite: era stato lui ad annunciare la fine della relazione. "Mi ritrovo nuovamente qui a scrivere un comunicato alle 5 del mattino questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente", si legge nella nota condivisa dall'ex gieffina

"Ho imparato con il tempo però che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, tanti insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo vi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano"

E ancora "lo non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo, forse fino ad ora ho sperato non fosse così. Ma a volte non puoi fare altro, devi solo accettare. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati (e non credete a tutto quello che leggete)".

"Ovviamente conclude Greta Rossetti - ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto, forse non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo ma per scelta di entrambi perché stavamo costruendo tanto, (per questo ancora non ci credo) ma vi assicuro che c'è stato quel legame forte che avete visto."