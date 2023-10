Grande Fratello: Mirko Brunetti spiega perché Greta è gelosa di Perla

Mirko Brunetti dal 16 ottobre è un concorrente del Grande Fratello, dopo essere stato il protagonista di Temptation Island. Nella puntata di ieri, il gieffino ha discusso del suo rapporto con Greta, conosciuta nel docureality, e di Perla, la sua ex con cui ha terminato la relazione nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Mirko Brunetti al Grande Fratello

L'ultima edizione di Temptation Island ha fatto conoscere al vasto pubblico Mirko Brunetti, un giovane di 26 anni originario di Rieti. Proveniente dal docureality prodotto da Maria de Filippi, Mirko è ora protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella prima trasmissione in diretta del programma a cui ha partecipato, tenutasi ieri, 19 ottobre, Mirko ha condiviso dettagli sul suo rapporto con le due ragazze che abbiamo conosciuto quest'estate: Perla e Greta, quest'ultima è la tentatrice per cui ha deciso di lasciare la sua ex fidanzata.

Il rapporto di Mirko con Greta e Perla

Greta e Mirko nelle ultime settimane si sono allontanati, la ragazza non ha gradito un messaggio che Mirko ha inviato a Perla e poi ha cancellato, proprio per evitare discussioni e scenate di gelosia. "Si trattava di un consiglio lavorativo", ha spiegato il concorrente. Lui e Perla si sono incrociati anche ad un evento, ad una sfilata di moda a cui erano stati invitati". Rispondendo ad alcune domande Mirko ha affermato: "Le emozioni a Temptation Island le ho provate solo per Greta, altrimenti non mi sarei innamorato di lei. Perla è un capitolo chiuso", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Nella Casa del Grande Fratello, Mirko è stato accolto bene dagli altri concorrenti, con le ragazze in particolare colpite dall'aspetto fisico dell'imprenditore. "Ha risvegliato in me una primavera nell'anima", ha dichiarato Valentina. Anita, dopo aver inizialmente cercato di conquistare Vittorio, ora nutre la speranza di consolarsi con Mirko, il quale al momento si considera ancora fidanzato con Greta.