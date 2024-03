Grande Fratello Mirko Brunetti e Shaila Gatta stanno insieme?: Ecco la verità dell'ex velina

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato delle foto di Mirko Brunetti e Shaila Gatta. L'ex fidanzato di Perla, tra i due ci sarà un chiarimento appena finito il reality show, ha partecipato ad un evento con l'ex velina.

Le foto di Mirko e Shaila al Grande Fratello

Gli scatti pubblicati su Chi, mostrati da Alfonso Signorini a Perla Vatiero, nonostante le rassicurazioni di Mirko: "Sto sto aspettando solo te", hanno destabilizzato la concorrente che, infatti, parlando con alcuni coinquilini ha detto "C'è ne sono 100 a serata meglio di me, figuriamoci se mi pensa".

Per sapere cosa ci sia di vero nel rapporto tra Mirko e Shaila Gatta, Fanpage ha intervistato l'ex velina che ci ha tenuto subito a dire che le foto sono state mostrate solo per creare dinamiche all'interno del programma.

Sheila: "Sono solo dinamiche del programma"

"È tutto falso. Eravamo ad una festa, ho parlato con Mirko Brunetti per 3 minuti. Già avevo espresso il mio pensiero su di lui, non è proprio il mio tipo. Avevano bisogno di creare qualche dinamica e mi hanno messa in mezzo. Ho parlato con tante persone quella sera", ha detto Shaila.

Grande Fratello, Perla Vatiero: "Dopo lo scontro di ieri avrei fatto le valigie per uscire con Mirko"

Shara, attualmente, conduce Snap, un programma in onda su Canale 21, storica emittente napoletana: "Ho già condotto Paperissima, ma era diverso. A Snap sono la padrona di casa, mi sento molto appagata per questa cosa, lì sono me stessa. Il programma sta avendo molto successo, siamo tutti contenti".

La proposta indecente

Nella stessa intervista ha raccontato la sua reazione ad una proposta indecente arrivata nella sua email, un uomo le aveva offerto un massimo di diecimila euro per passare una notte con lui in un noto albergo di Milano.

"Mi sono innervosita. Mi da fastidio pensare che un uomo possa trattare una donna come un oggetto - ha spiegato Shaila Gatta - La cosa più triste è che ci sono donne che lo permettono. Credo che non ci siano più regole al giorno d'oggi né rispetto per sé stessi. Si dà troppo valore soltanto all'apparenza".