Grande Fratello, Perla Vetiero vede le foto di Mirko Brunetti con l'ex velina Shaila Gatta: la sua reazione

Alfonso Signorini, dopo aver manovrato per riavvicinare Perla Vatiero e Mirko Brunetti, durante l'ultima puntata del Grande Fratello del 18 marzo, ha mostrato a Perla alcune foto di Mirko con Shaila Gatta, scatenando la reazione emotiva della concorrente.

Le dichiarazioni di Perla a Mirko durante il Grande Fratello

Perla e Mirko continuano a stare al centro dei pensieri di Alfonso Signorini, nella penultima puntata del Grande Fratello il conduttore ha mandato in onda una clip con alcune dichiarazioni recenti di Perla.

Quest'ultima ha ribadito il forte legame che sente con Mirko, definendolo "l'uomo della sua vita" o "la persona che desidera al suo fianco". Tuttavia, Alfonso ha informato Perla del fatto che quando Mirko va a Roma per le registrazioni del Grande Fratello, dorme da Angelica Baraldi, ex concorrente del reality. Notando il turbamento di Perla, Angelica ha cercato di tranquillizzarla, affermando che lei e il suo fidanzato hanno "adottato" Mirko.

Grande Fratello: Il nuovo lato mondano di Mirko preoccupa Perla

Le foto di Mirko e l'ex velina

Non contento, Alfonso ha mostrato alcune foto, apparse su Chi, in cui Mirko Brunetti era presente a un evento accanto all'ex velina Shaila Gatta. Il conduttore ha sottolineato il cambiamento di look di Mirko, notando che sotto la giacca non indossava nulla. "Noto certi cambiamenti_", ha commentato la ragazza, mentre Mirko ha cercato di rassicurarla dicendo: "Perla, sto aspettando solo te".

Le paure di Perla

Durante una pausa pubblicitaria, Perla ha espresso il suo disagio per questo nuovo lato più mondanamente attivo di Mirko Brunetti, "C'è ne sono 100 a serata meglio di me, figuriamoci se mi pensa", ha detto rivolgendosi ad alcuni coinquilini.