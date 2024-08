Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno dormito insieme, l’indiscrezione

A pochi giorni dalla rottura della coppia i due ex gieffini hanno ripreso a vedersi, secondo le indiscrezioni e gli indizi catturati dai fan.

Sabato 3 agosto, abbiamo parlato della rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, due giovani che abbiamo conosciuto attraverso i reality show Temptation Island e Grande Fratello. Tuttavia, sembra che le cose siano nuovamente cambiate nel giro di pochi giorni, e che i due stiano esplorando un nuovo capitolo nella loro relazione.

Indiscrezioni e rivelazioni: Mirko e Perla di nuovo insieme?

I ritorni di fiamma, comunemente definiti "minestre riscaldate", non sempre portano ai risultati sperati, ma per Mirko e Perla, questa nuova opportunità potrebbe rivelarsi differente. Dopo essersi separati nel programma di Filippo Bisciglia e aver avuto una riconciliazione nella Casa più spiata d'Italia, sembra che i due siano pronti a dare un'altra chance al loro rapporto.

La prima indiscrezione su un possibile riavvicinamento è arrivata dai fan della coppia, noti come "perletti". Questi hanno rivelato, attraverso alcune foto condivise da Perla sui social, che la giovane potrebbe trovarsi a casa di Mirko. Le speculazioni dei follower sono state successivamente confermate da Deianira Marzano, che ha pubblicato un post su Instagram affermando: "P e M si stanno risentendo. Sicuramente, per ora, il rapporto non è chiuso".

Mirko e Perla al GF

Poco dopo, la nota esperta di gossip ha pubblicato ulteriori aggiornamenti, confermando che i due ex gieffini si stanno rivedendo, nonostante i comunicati di dieci giorni fa. "Da fonti certe posso confermare che una coppia si è rivista la scorsa notte e ha dormito insieme. Più tardi fornirò i dettagli del chiarimento", ha scritto nelle sue storie di Instagram.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi frequenta una donna, ma non è Beatrice Luzzi

L'influencer ha poi spiegato che, nonostante la distanza e la rabbia della Vatiero, i due non hanno mai smesso di comunicare, cercando di risolvere i loro problemi. Dopo una breve pausa, sembra che Mirko e Perla abbiano finalmente deciso di incontrarsi di nuovo, suggerendo che una riconciliazione potrebbe essere imminente. "Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato", ha precisato Deianira Marzano