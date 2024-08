Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi frequenta una donna, ma non è Beatrice Luzzi

Negli ultimi mesi, dopo la conclusione del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno continuato a far parlare di sé, mantenendo alta l'attenzione dei loro fan. Subito dopo la fine del programma, i due si sono incontrati diverse volte, sia in privato, come documentato dalle foto condivise sui social, sia in occasione di eventi organizzati dai fan.

Rumor e gossip: La fine della magia?

Nonostante la evidente complicità tra i due, né Garibaldi né Luzzi hanno mai confermato, o smentito, di essere una coppia, alimentando così le speranze dei loro sostenitori, noti sui social come i "beabaldi". Poche settimane fa, in Sicilia, i due ex concorrenti hanno mostrato ancora una volta la loro affinità e la sintonia che avevano fatto emergere durante il breve periodo trascorso insieme nella casa del Grande Fratello, suscitando nuovamente l'entusiasmo dei fan.

Tuttavia, come Beatrice Luzzi aveva già dichiarato in diverse occasioni, quella "magia" che si era creata all'interno della casa sembra essersi ormai dissolta. Gli ultimi rumor, diffusi dai noti esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza sui loro profili Instagram, indicano che "un ex gieffino starebbe frequentando una ragazza che vive nel suo paese e presto usciranno allo scoperto". Rispondendo alle domande dei follower, gli esperti aggiunto un dettaglio significativo: "lei è calabrese". Questo ha subito fatto pensare a Giuseppe Garibaldi, unico concorrente calabrese dell'ultima edizione del reality.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Se queste indiscrezioni venissero confermate, la storia tra Giuseppe e Beatrice sarebbe giunta definitivamente al termine, oppure, come hanno sottolineato gli stessi interessati, il loro rapporto in questi mesi è stato semplicemente quello di due amici che si sono ritrovati dopo le vicissitudini vissute nella casa più spiata d'Italia.