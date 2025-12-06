Grande Fratello, la migliore amica di Rasha accusa Omner: “Non si è sentita protetta”

La rottura più commentata del reality continua a far discutere. L'amica di Rasha rompe il silenzio e racconta cosa avrebbe fatto sentire Rasha giudicata, controllata e incapace di vivere serenamente il rapporto.

Negli ultimi giorni la relazione tra Rasha e Omner, una delle coppie più seguite dell'attuale edizione del Grande Fratello, è improvvisamente naufragata. Una rottura che ha spiazzato il pubblico e che sta facendo molto discutere sui social, soprattutto la fanbase della coppia, rimasta sorpresa da un allontanamento così repentino.

Clarissa rompe il silenzio su Instagram

A entrare nel dibattito è intervenuta anche Clarissa, amica di Rasha, che su Instagram ha voluto dire la sua dopo giorni di silenzio. Come ogni anno, amici e familiari dei concorrenti del reality partecipano al dibattito social: alcuni per difendere i propri cari, altri - secondo molti utenti - anche per guadagnare visibilità.

In particolare, molti si sono chiesti se Clarissa abbia mai preso posizione, soprattutto per aiutare la sua amica a distanziarsi da un ex partner che dalla stessa Rasha, durante il Grande Fratello è stato dipinto in modo molto negativo. Il suo intervento ha quindi attirato grande attenzione.

Omer e Rasha

Le parole di Clarissa: libertà e fiducia: i nodi irrisolti

Secondo lei, Rasha si è sentita trattenuta, giudicata e messa sotto pressione per comportamenti che fanno parte della sua personalità e del contesto in cui si trova, sia televisivo che di convivenza. Rasha è una persona che parla, si confronta, interagisce e dà consigli: è il suo modo naturale di esprimersi e di sentirsi coerente con sé stessa.

"Voglio chiarire una cosa con rispetto, ma con assoluta sincerità. In questa situazione Rasha si è sentita trattenuta, giudicata e messa sotto pressione per dei comportamenti che fanno parte della sua persona e del contesto in cui vive (televisivo e di convivenza). Lei è una che parla, si confronta, interagisce, dà consigli. È la sua natura e anche il modo di sentirsi libera e coerente".

"Quando le viene chiesto di limitare i suoi rapporti, di non parlare con alcune persone o di muoversi con timore, Rasha non si sente protetta, ma controllata. Questo la porta a chiudersi, perché una relazione, di qualunque tipo, può funzionare solo se c'è fiducia, non confini imposti". Sempre secondo Clarissa, Rasha non può essere l'unica a colmare il silenzio o a inseguire qualcuno che continua a ritrarsi. Con il tempo, il clima emotivo sarebbe peggiorato fino a diventare insostenibile.

"A un certo punto il peso emotivo è diventato troppo. Non può colmare da sola il silenzio, né inseguire qualcuno che ogni volta si ritrae. (Derivato anche dal contesto)". Un "no" che nascerebbe dalla consapevolezza che in questo momento sente di valere di più: "per questo oggi dice un NO grande e chiaro. Non perché non valga nulla, ma perché lei, in questo momento, vale di più. (Non pensa al gioco ma pensa alla sua persona e a saper convivere con tutti). Ha bisogno di rispetto, leggerezza e libertà. Se questi elementi non ci sono, allora si protegge da sola. La verità sta nella vita vissuta fuori".