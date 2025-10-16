Grande Fratello, Mattia Scudieri contro tutti: "L'uomo più bello delle donne". È polemica sui canoni estetici

Nella casa del GF Mattia Scudieri ha scatenato un'accesa polemica, che si è allargata anche ai social. Durante un dibattito sulle differenze tra corpi maschili e femminili, ha dichiarato che gli uomini sono più belli delle donne, un'affermazione che ha infiammato gli animi

Al Grande Fratello raramente si fanno conversazioni su temi universali (d'altronde il reality è basato su una manciata di sconosciuti con l'arduo compito di dover appassionare il pubblico raccontando i fatti propri). Ma non questa volta: tra una discussione sulla "pace" a Gaza e il coming out di Ivana Castorina, ieri si è parlato anche di canoni estetici e "natura". Scopriamo in che termini.

Il dibattito sui canoni di bellezza: per Mattia uomini meglio delle donne

Sembrava un dibattito innocente quello sui canoni estetici e le differenze tra i corpi di uomini e donne. Invece ha scatenato una polemica accesa per una frase pronunciata da Mattia Scudieri. Tutto è iniziato da una domanda di Flaminia Romoli: come mai in natura in molte specie sono gli esemplari maschi a sviluppare tratti vistosi per attrarre, mentre negli esseri umani accade il contrario?

"Tra noi sono le donne che si truccano e si fanno belle" ha chiosato la concorrente romana.

Mattia Scudieri però si è dichiarato in disaccordo e ha espresso la sua opinione: "Io non sono d'accordo con il discorso che dite, che negli esseri umani sono più belle le donne. I maschi umani a prescindere sono più belli delle femmine. Voi vi migliorate tra trucchi, abiti ecc, gli uomini per me sono sempre più belli al naturale. Per me, tecnicamente l'uomo è più bello a livello fisico di una donna".

La reazione degli altri gieffini: Jonas cita i "geologi"

Jonas e Grazia (di spalle)

Le parole di Mattia hanno subito innescato una discussione tra gli inquilini. Jonas Pepe si è subito dichiarato contrario, sostenendo la bellezza del corpo femminile, pur riconoscendo che, in natura, il maschio è spesso l'esemplare più bello per via del corteggiamento. "No, non sono d'accordo" ha dichiarato il modello. "Secondo me il corpo femminile è molto più bello di quello maschile... In natura l'esemplare maschio è sempre più bello dell'esemplare femmina, perché deve corteggiare ed essere scelto, potete chiedere anche ai geologi o a National Geographic".

La citazione di Jonas ai geologi - non si sa per quale ragione - ha divertito molto il pubblico, ormai abituato agli strafalcioni "culturali" del modello e studente romano (quasi insuperabile la lettera con cui suggeriva a Giacomo Leopardi di godersi la vita). La sua risposta, però, non è riuscita a spostare l'attenzione dalla vera polemica, incentrata sulle dichiarazioni di Scudieri.

Polemica social e insulti omofobi contro Mattia Scudieri

Su piattaforme come TikTok e X si sono fatte feroci le critiche per l'affermazione di Mattia sui corpi femminili. Molti utenti hanno attaccato il gieffino, non limitandosi a contestare la sua opinione, ma insinuando che parla così perchè, in realtà, gay: "Perché non si rivela? Lui palesemente schifa le donne" si legge in un post. Oppure, in altri: "Come fare coming out senza fare coming out".

Reazioni violente e insulti di natura omofoba che dimostrano come, in certi contesti,sia ancora molto difficile esprimere un'opinione che esuli dai canoni estetici dominanti senza essere attaccati e ridotti all'orientamento sessuale.

Se non ha avuto senso l'uscita di Mattia e l'intera discussione, così come è stata intavolata, non trovano certo giustificazione molte delle pesanti critiche ricevute dal gieffino.