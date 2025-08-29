Grande Fratello, Martina Nasoni sul trapianto di cuore: "L'intervento era un confine tra la vita e la morte"

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019, ha affrontato un delicato trapianto di cuore. L'ex gieffina ha ringraziato medici, infermieri e il donatore con un commovente messaggio sui social.

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019, ha recentemente affrontato un delicato trapianto di cuore a Bergamo. Oggi l'ex gieffina è tornata sui social per ringraziare personalmente medici, infermieri e il donatore. Questo intervento segna una nuova fase della sua vita, che nel 2019 aveva già ispirato il cantante Irama a dedicarle la canzone La ragazza con il cuore di latta.

L'operazione al cuore: il messaggio sui social

Martina Nasoni aveva annunciato l'intervento al cuore tramite i suoi canali social, lasciando intendere che si trattasse di un passaggio cruciale per la sua salute. Subito dopo l'operazione, la sua amica Guendalina Canessa, attraverso una storia su Instagram aveva raccontato che l'operazione era andata bene e che Martina, come da protocollo era in terapia intensiva.

Le parole di Martina Nasoni

"Voglio ringraziare tutta l'equipe di medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore - ha esordito Martina Nasoni su Instagram - Donne e uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte, e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall'oscurità verso la rinascita, con professionalità, estrema umanità e sorrisi rincuoranti".

Martina Nasoni vince il GF2019

E ancora: "Voglio ringraziare gli infermieri come Federica, Alice e Davide che, turno dopo turno, stanno vegliando su ogni mio respiro, asciugando paure, traducendo silenzi, facendo gesti e attenzioni che vanno oltre il dovere. Io a tutti voi devo la mia rinascita. Grazie a chi mi ha scritto, pregato e pensato: il vostro bene mi sta tenendo stretta in questi momenti così ancora difficili da superare."

Il ringraziamento all'anonimo che le ha ridato la vita

Rivolgendosi poi al donatore, Martina ha aggiunto: "Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito".

"Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto, terrò la luce accesa anche quando sarà difficile, e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi. Donare gli organi è il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere".

Martina Nasoni ha aggiunto che il suo cuore è nuovo, ma la riconoscenza è antica e che non smetterà mai di parlarne. Ha precisato che, per quanto riguarda sé stessa, non è ancora pronta a tornare sui social, perché il percorso è ancora lungo, ma ha voluto far sapere a tutti che loro stanno illuminando il suo cammino. L'ex gieffina ha concluso ringraziando tutti e abbracciandoli immensamente.