Grande Fratello, Martina Nasoni dopo il delicato intervento al cuore: come sta oggi

Momenti di paura e attesa per i follower di Martina Nasoni. L'ex gieffina ha subito un'operazione al cuore, l'amica Guendalina Canessa ha aggiornato i fan sulle condizioni dell'ex gieffina.

Momenti di grande apprensione per i fan di Martina Nasoni, la 'ragazza con il cuore di latta' che nel 2019 ha conquistato il pubblico vincendo il Grande Fratello. Nei giorni scorsi l'ex gieffina ha affrontato un delicato intervento al cuore presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un'operazione che aveva annunciato con un messaggio sui social, lasciando intendere che si trattasse di un passaggio cruciale per la sua salute.

L'operazione al cuore e l'annuncio sui social dell'amica di Martina Nasoni

A rompere il silenzio sulle sue condizioni è stata l'amica Guendalina Canessa, che attraverso una storia su Instagram ha rassicurato tutti: "L'intervento è andato benissimo - ha raccontato visibilmente emozionata - Martina sta bene, è intubata e dovrà recuperare, ma tutto è andato nel migliore dei modi. Ho pregato tanto durante il viaggio e appena atterrata ho avuto conferma dalla sua mamma che l'operazione è stata un successo".

Dal pacemaker al trapianto: la sua battaglia per la vita

Le dichiarazioni di Guendalina hanno portato conforto a quanti, in queste ore, avevano seguito con apprensione l'evolversi della sua vicenda. L'ex gieffina non è nuova a sfide così impegnative: a soli 12 anni le era stato impiantato un pacemaker, che lei stessa aveva ribattezzato con affetto "Bob", mentre nel 2020 aveva dovuto affrontare la sostituzione della batteria. Oggi, però, il traguardo raggiunto è ancora più significativo: un trapianto di cuore, un intervento tanto complesso quanto fondamentale per offrirle una nuova prospettiva di vita.

Martina, divenuta un vero simbolo di resilienza grazie al coraggio con cui ha affrontato la cardiomiopatia ipertrofica congenita, ha saputo trasformare la propria esperienza in un messaggio di speranza per tanti. La sua storia ha ispirato anche Irama, che nel 2019 le ha dedicato il brano La ragazza con il cuore di latta. Negli anni, Martina ha raccontato il suo percorso nel libro Questo cuore batte per tutte e due e si è messa alla prova anche come conduttrice radiofonica.

Chi è Martina Nasoni

Nata a Terni il 4 aprile 1998 è una modella, influencer, speaker radiofonica e volto televisivo molto conosciuto. Ha raggiunto la popolarità nazionale nel 2019, quando si è aggiudicata la vittoria della sedicesima edizione del Grande Fratello superando in finale Enrico Contarin e Gianmarco Onestini. La sua storia personale, segnata dalla convivenza con una grave patologia cardiaca, aveva profondamente colpito il pubblico.