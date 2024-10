Grande Fratello, Enzo Paolo esplode contro Helena Prestes: "Non sei all'altezza neanche di dire buongiorno"

Sabato movimentato nella Casa del Grande Fratello, tra feste e tensioni, mentre stasera i concorrenti si preparano a trasformare l'ambiente in una coloratissima discoteca anni '80. A fare scalpore nelle ultime ore è stato uno scontro tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes, scatenato dalla richiesta della modella di partecipare alla preparazione delle coreografie del ballo previsto per la diretta di lunedì sera.

La crisi di Enzo Paolo Turchi nella Casa

L'ultima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha messo in luce il momento di crisi attraversato dal ballerino partenopeo. Enzo Paolo ha infatti manifestato l'intenzione di abbandonare la Casa, proprio come aveva fatto in passato con L'Isola dei Famosi. Tuttavia, questa volta la causa non era legata a problemi di salute, ma a un motivo molto più personale e toccante: la nostalgia per la figlia Maria.

Per convincerlo a restare, Alfonso Signorini ha organizzato una sorpresa, facendo entrare nella Casa Carmen Russo, sua moglie, che da lunedì sera condivide con lui e gli altri concorrenti la quotidianità nella diciottesima edizione del reality. Nonostante la presenza di Carmen, però, l'umore di Enzo Paolo non è migliorato e la tensione è esplosa durante un allenamento per il balletto che verrà trasmesso nella prossima puntata.

Helena è stata vittima della sfuriata di Enzo Paolo

L'alterco con Helena Prestes

Mentre i concorrenti provavano i passi di danza, la modella brasiliana si è avvicinata a Enzo Paolo, proponendogli di collaborare nella creazione della coreografia. Una richiesta che, invece di essere accolta positivamente, ha scatenato una reazione furiosa nel ballerino: "Mi sembra poco corretto e poco intelligente, amore mio! Se mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene solo da ridere".

"È una mancanza di rispetto! Devi rispettarmi come mi rispettano tutti e devi stare pure zitta, perché io ho 75 anni e 64 di carriera - ha aggiunto - Non puoi dire di voler fare tu le coreografie, perché non sei all'altezza neanche di dire 'buongiorno' nel mondo della danza. Te lo dico sinceramente."

La modella brasiliana vittima di un equivoco

Nonostante il tentativo di sua moglie di stemperare la situazione, la rabbia di Enzo Paolo non si è placata. "Mi dice che non gli do coraggio, ma che tipo di coraggio dovrei darle per fare le coreografie? Un minimo di rispetto ci deve essere", ha ribattuto Enzo, rispondendo a Carmen e Shaila.

La sfuriata, in realtà, sembrerebbe essere nata da un fraintendimento. Helena avrebbe infatti detto a Enzo Paolo: "Mi hai dato tanto coraggio", ma qualcosa nel messaggio non è stato recepito correttamente. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il coreografo a rispondere con parole tanto dure alla modella brasiliana. Forse Enzo Paolo è ormai al limite, come aveva lui stesso ammesso durante l'ultima diretta del reality.