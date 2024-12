Grande Fratello: Mariavittoria Minghetti sul suo cachet: “qui pagano una miseria”

Nella Casa del Grande Fratello, le giornate continuano tra prove per i soliti balletti con le coreografie di Enzo Paolo Turchi e confidenze e rivelazioni inaspettate. Mentre si organizzano per lo spettacolo previsto per la puntata pre-Capodanno, i concorrenti non mancano di accendere discussioni anche su temi più personali, come i compensi legati alla loro partecipazione al reality show.

Mariavittoria Minghetti svela il suo compenso

Helena Prestes e Zeudi Di Palma, si sono trovate al centro dell'attenzione non solo per la loro amicizia ed i baci scambiati, ma anche per alcune conversazioni sul tema dei guadagni. È stata Zeudi, ex Miss Italia, a sollevare la questione, commentando: "Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell'ambito dello spettacolo. Sì, amore fidati."

Pur non facendo nomi, Zeudi ha sostenuto con fermezza questa convinzione, scatenando una risposta immediata da parte di Mariavittoria Minghetti. La dottoressa ha prontamente replicato: "Non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No, te lo assicuro, posso garantirti di no. Io piglio 80 euro al giorno."

Marco Maddaloni lo scorso anno guadagnò 5mila euro a settimana

"Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità.", ha affermato. Questo dettaglio ha lasciato perplessi molti, soprattutto considerando che la cifra dichiarata sembra significativamente più bassa rispetto alle aspettative per un programma di questa portata. Zeudi, concludendo la conversazione, ha aggiunto: "E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi."

La verità sui cachet

La rivelazione di Mariavittoria ha acceso i riflettori su un tema spesso discusso: quanto guadagnano davvero i partecipanti ai reality? Marco Maddaloni, ex concorrente di diversi programmi, ha dichiarato in passato di aver percepito cifre ben diverse:1.500 euro a settimana per Pechino Express. 4.000 euro a settimana per L'Isola dei Famosi e 5.000 euro a settimana per il Grande Fratello.

Le dichiarazioni di Mariavittoria e Zeudi confermano che le cifre variano notevolmente in base al livello di notorietà e al ruolo ricoperto nel programma. Mentre i concorrenti più famosi percepiscono compensi più alti, i "non famosi" possono ricevere compensi nettamente inferiori. Come sappiamo il premio finale per il vincitore del Grande Fratello è di 100mila euro, ma solo il 50% va nelle sue tasche

La quota restante va ad un Ente di Beneficenza indicato dal primo classificato. La cifra che spetta al trionfatore dell'edizione è di circa 50.000 euro, a cui bisogna sottrarre il 22% di IVA, equivalente a 11.000 euro. Il totale ammonta perciò a 39.000 euro a cui si aggiunge il cachet settimanale stabilito alla firma del contratto.