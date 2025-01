Grande Fratello, Luca Calvani rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “avevo bisogno di tornare”

Luca Calvani ha lasciato la Casa del Grande Fratello lo scorso lunedì, dopo essere stato il meno votato dal pubblico nel televoto aperto durante la puntata precedente. Oggi, l'attore toscano è tornato sui social per ringraziare chi lo ha sostenuto durante la sua avventura e condividere le sue sensazioni dopo l'uscita dalla Casa più spiata d'Italia.

Luca Calvani torna sui social dopo l'uscita dal GF: le sue prime parole

Il suo percorso all'interno del reality è stato intenso e caratterizzato da rapporti significativi, in particolare con Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Amanda Lecciso. La sua dinamica con l'ex cantante dei Gazosa, diventata conflittuale a metà della sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia, si è risolta poco prima della sua eliminazione, lasciando spazio a una ritrovata sintonia.

Quando Luca è tornato in studio, l'opinionista Beatrice Luzzi lo ha definito un concorrente "da serie A", riconoscendone il valore umano e l'esperienza vissuta nel reality. Calvani ha affidato ai social il suo primo messaggio post-eliminazione, nel quale ha espresso gratitudine e riflessioni personali: "Eccomi qua. Leggo i vostri commenti", si legge nella caption.

Luca saluta Jessica dopo l'eliminazione

"Leggo, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto - ha aggiunto - Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire. Ho dato tanto nella Casa e non ho rimpianti."

"Ora però torno al mio mondo pieno di affetti, interessi e passioni. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto, che mi avete regalato l'ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all'altezza. A presto. Ah, dimenticavo... MOLTO BENE, ma davvero!". Parole che confermano la sua serenità e il suo entusiasmo per il ritorno alla vita di sempre, dopo un'esperienza intensa che gli ha lasciato emozioni e ricordi indelebili.