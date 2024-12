Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: “perdo persone preziose”

La vigilia di Natale nella Casa del Grande Fratello ha portato emozioni intense e profonde riflessioni per Lorenzo Spolverato. Nonostante la separazione con Shaila Gatta, il modello milanese continua a essere turbato dai sentimenti che prova per l'ex compagna. Allo scoccare della mezzanotte, Lorenzo ha evitato di rivolgere gli auguri a Shaila, scegliendo invece di partecipare agli abbracci collettivi con gli altri inquilini. Subito dopo, però, si è rifugiato in piscina, dove si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato: "Shaila mi manca, ma non vado da lei"

Raggiunto da Eva Grimaldi, Alfonso D'Apice e successivamente da Giglio, il gieffino ha condiviso le sue emozioni e il tormento interiore che lo accompagna: "So che ho qualcosa dentro di me. Cerco una personalità forte che mi tenga testa, ma poi mi sento schiacciato. Mi rievocano cose che non ho mai risolto", ha spiegato".

"Mi butto nelle relazioni, ma alla fine mi accorgo di perdere persone preziose. È un automatismo che mi accompagna da 28 anni - ha aggiunto - Mi isolo, accetto la sofferenza e vado avanti così." Lorenzo ha riconosciuto i suoi errori e la necessità di migliorare, pur ammettendo di trovarsi spesso bloccato di fronte a persone che non lasciano spazio al cambiamento.

Lorenzo ed Eva Grimaldi

"Mi rendo conto di quello su cui devo lavorare, ma trovare persone che dicono 'sono fatta così e basta' mi blocca. Non cado nel vittimismo, so di essere molto complicato." Eva Grimaldi ha cercato di incoraggiare Lorenzo, spingendolo a superare l'orgoglio e a seguire il cuore: "L'orgoglio non serve, vai da lei. Con l'orgoglio non vai da nessuna parte. Segui il cuore, basta tenerti tutto dentro."

Lorenzo ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per un confronto diretto con Shaila: "Manca, manca, manca, ma non vado perché fa male." Anche Giglio lo ha spronato a riflettere sulle sue scelte e a non lasciare che la sofferenza blocchi il suo percorso. Nonostante l'incoraggiamento ricevuto, Lorenzo sembra ancora in balia dei suoi conflitti interiori, incapace di compiere il primo passo verso un possibile riavvicinamento con l'ex velina.

La rabbia di Shaila Gatta

Nel frattempo, l'ex velina, visibilmente irritata dal comportamento di Lorenzo, si è confidata con le sue coinquiline, lasciandosi andare ad un lungo sfogo. Shaila Gatta ha ammesso di chiedersi perché nella sua vita finisca sempre per attirare quelli che ha definito "casi umani". La ballerina ha poi rivolto un appello al suo ex fidanzato Sasà Monaco: "Lui era un ragazzo meraviglioso: bello, intelligente, rispettoso. Perdonami se non ti ho accolto, ma ti verrò a cercare fuori da qui. Sono proprio matta."

